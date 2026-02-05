Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un denunciato e otto truffe ai danni di persone anziane: questo il bilancio di una recente operazione condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Cittaducale, in provincia di Rieti. Un 46enne originario della Campania, già noto alle forze dell’ordine, è stato ritenuto responsabile di truffa aggravata e deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. L’uomo avrebbe agito tra agosto e ottobre 2025 colpendo in diverse province del centro Italia con un profitto illecito stimato in 53.000 euro.

Le indagini e la scoperta della truffa

L’attività investigativa ha preso il via nel mese di novembre scorso, dopo la denuncia di una donna anziana residente nel comune di Antrodoco (Rieti). La vittima era stata contattata telefonicamente da un individuo che si era spacciato per appartenente all’Arma dei Carabinieri.

Con un raggiro ben orchestrato il malvivente aveva convinto la donna che il figlio fosse coinvolto in gravi vicende giudiziarie e che, per evitare conseguenze penali, fosse necessario consegnare una somma di denaro.

La dinamica della truffa

Poco dopo la telefonata un complice si è presentato presso l’abitazione della vittima riuscendo a farsi consegnare 800 euro in contanti e diversi monili in oro.

L’episodio ha dato il via a una complessa attività d’indagine, condotta anche attraverso l’analisi di sistemi di videosorveglianza e approfondimenti tecnici. Grazie a questi strumenti, i militari sono riusciti a risalire all’identità del presunto autore della truffa.

Un quadro criminoso più ampio

Gli accertamenti successivi hanno permesso di collegare il 46enne ad altri sette episodi di truffa commessi tra agosto e ottobre 2025. Le vittime, tutte persone di età compresa tra i 55 e gli 89 anni, risiedevano nelle province di Siena, Terni e Latina.

In tutti i casi la modalità era simile: una telefonata con la quale si induceva la vittima a credere che un familiare fosse in pericolo e che solo la consegna di denaro o oggetti preziosi potesse risolvere la situazione.

Il profitto illecito e le indagini in corso

Il profitto complessivo delle otto truffe è stato stimato in circa 53.000 euro. Le indagini, tuttora in corso, mirano ad accertare eventuali ulteriori responsabilità e possibili collegamenti con episodi analoghi verificatisi in altre aree del territorio nazionale.

L’Arma dei Carabinieri ha sottolineato l’importanza della prevenzione e della collaborazione dei cittadini per contrastare efficacemente il fenomeno delle truffe ai danni delle fasce più vulnerabili della popolazione.

