Ottobre caldo con l'anticiclone africano, sole e temperature massime fino ai 30 gradi nella prima settimana

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Ottobre parte con l’anticiclone subtropicale e temperature ben oltre la media stagionale. Nella prima settimana del mese il sole prevarrà su gran parte dell’Italia, con massime che potranno raggiungere i 30 gradi in diverse zone. Il caldo sarà più evidente nelle ore centrali, mentre nelle aree interne e pianeggianti le notti saranno decisamente più fresche, con minime fino a 12-13 gradi. Tra il 3 e il 4 ottobre è atteso un primo cambio di scenario al Nord-Ovest, con l’ingresso di una perturbazione e la possibilità di un ottobre più piovoso della media.

L’arrivo dell’anticiclone africano

La prima settimana di ottobre si apre all’insegna dell’alta pressione di matrice subtropicale.

Secondo Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, il mese inizierà in continuità con la fase finale di settembre, con condizioni stabili e prevalentemente soleggiate su quasi tutta la Penisola.

La struttura anticiclonica favorirà l’afflusso di aria calda dal Nord Africa verso l’Europa centro-occidentale e l’Italia.

Inoltre 3Bmeteo spiega che la configurazione nasce da una profonda saccatura atlantica tra Islanda e Regno Unito, alimentata dall’aria fredda polare. L’affondo verso ovest favorisce, più a est, la risalita dell’anticiclone subtropicale verso Spagna, Francia, Italia, Mitteleuropa e Baltico.

Il risultato per l’Italia sarà una fase di stabilità e temperature sopra la media, soprattutto al Nord e al Centro.

Temperature massime fino a 30 gradi

Il caldo si farà sentire soprattutto durante il giorno. Secondo iLMeteo.it, le temperature massime potranno raggiungere agevolmente i 30°C in diverse zone, con un contesto particolarmente mite nelle ore centrali della giornata.

Si tratterà quindi di un avvio di ottobre dai connotati quasi estivi, anche se il calendario e la progressiva riduzione delle ore di luce renderanno evidente la differenza tra il giorno e la notte, soprattutto considerando anche il passaggio all’ora solare.

La caratteristica principale della fase sarà infatti l’escursione termica. Dopo il tramonto il calore accumulato durante il giorno verrà disperso rapidamente. Nelle aree interne e pianeggianti, spiega Brescia nell’intervista a iLMeteo.it, le temperature potranno scendere fino a 12-13°C durante la notte e nelle prime ore del mattino.

Lunedì e martedì variabilità al Sud

La prevalenza dell’alta pressione non esclude alcune eccezioni. Secondo 3Bmeteo, tra lunedì e martedì infiltrazioni di aria più fresca da est lambiranno l’estremo Sud.

La maggiore variabilità riguarderà in particolare la bassa Calabria ionica e la Sicilia sud-orientale, dove non sono esclusi isolati rovesci. Al Nord-Ovest potranno invece comparire alcuni annuvolamenti legati a deboli infiltrazioni umide meridionali.

Si tratterà comunque di fenomeni circoscritti, all’interno di un quadro complessivamente stabile e soleggiato.

Mercoledì e giovedì arrivano le prime nubi

A metà settimana il quadro inizierà lentamente a cambiare. L’avvicinamento di una perturbazione atlantica porterà qualche aumento della nuvolosità soprattutto al Nord-Ovest.

3Bmeteo indica per giovedì 1 ottobre la possibilità di locali deboli piogge sul Piemonte. Anche l’estremo Sud continuerà a essere lambito dalle correnti orientali, con qualche episodio di variabilità sull’area ionica calabrese e siciliana.

Sul resto dell’Italia continuerà invece a prevalere il sole, accompagnato da temperature molto miti e localmente quasi estive.

Secondo Brescia, il primo aumento della nuvolosità sarà comunque transitorio e non dovrebbe inizialmente indebolire in modo significativo la struttura anticiclonica.

Nel weekend possibile svolta al Nord-Ovest

La vera novità potrebbe arrivare tra il 3 e il 4 ottobre. I modelli indicano una flessione del campo barico che potrebbe consentire a una prima perturbazione di raggiungere il Nord-Ovest.

3Bmeteo segnala che l’Atlantico proverà ad avanzare ulteriormente verso l’Italia, riuscendo almeno in parte a penetrare nel Mediterraneo. La conseguente formazione di una depressione sul settore occidentale potrebbe determinare maggiore instabilità sulla Sardegna e sulle regioni nord-occidentali durante il weekend.

L’evoluzione, precisa 3Bmeteo, dovrà essere confermata nei prossimi aggiornamenti. Le temperature, comunque, dovrebbero rimanere sopra la media anche in questa fase.

Ottobre potrebbe diventare più piovoso

Il possibile peggioramento del primo weekend potrebbe rappresentare l’inizio di una fase meteorologica differente. Secondo i trend del Centro meteo europeo, il passaggio previsto tra il 3 e il 4 ottobre potrebbe inaugurare un periodo caratterizzato da maggiore instabilità e precipitazioni.

La tendenza indicata è quella di un mese di ottobre con piogge complessivamente superiori alle medie stagionali. Si tratta però di una previsione sul lungo periodo e quindi soggetta a variazioni.

Per i primi giorni del mese, invece, il quadro appare più definito: alta pressione, prevalenza di sole e temperature fino a 30 gradi in diverse aree, con notti più fresche e un’escursione termica marcata.

L’autunno, insomma, entra nel vivo con un avvio decisamente mite. Il primo possibile cambio di passo è atteso nel prossimo weekend, a partire dal Nord-Ovest, mentre per il resto del mese sarà l’evoluzione delle correnti atlantiche a determinare quanto spazio riuscirà a conquistare il maltempo.