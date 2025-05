Oumar Solet dell'Udinese accusato di violenza sessuale da una donna, coinvolti anche due amici del calciatore

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il difensore dell’Udinese Oumar Solet è accusato di violenza sessuale. Il calciatore francese, 25 anni, avrebbe abusato di una donna durante una festa a casa sua. La 30enne ha denunciato il giocatore dopo essersi recata in ospedale.

Le accuse contro Oumar Solet

Secondo le ricostruzioni fatte finora, nel corso della festa, nella serata di domenica 11 maggio, il calciatore si sarebbe appartato in una stanza con la donna insieme a un’altra coppia, con la quale ci sarebbe stato uno “scambio di partner”. A riferirlo al Gazzettino è stato uno dei presenti, amico del giocatore, secondo cui “lei era consenziente, nessuno si sarebbe mai aspettato una reazione del genere”.

La donna ha presentato denuncia, spiegando ai carabinieri di aver bevuto e di essere stata costretta a subire rapporti sessuali nonostante avesse cercato di opporsi alle proposte del calciatore e dell’altra coppia. Secondo quanto ha raccontato ci sarebbe anche un video, che sarebbe stato acquisito dagli inquirenti.

La testimonianza

L’amico del calciatore ha raccontato che la donna e Solet erano già usciti insieme e si erano dati appuntamento via social per passare la serata in un locale di Udine: “Eravamo quattro maschi e quattro femmine. Lei ha bevuto quattro gin tonic e se li è pagati. Nessuno l’ha fatta bere” ha affermato, spiegando che il gruppo si sarebbe poi trasferito a casa del 25enne.

Il giorno dopo l’amico del giocatore sarebbe stato contattato dalla donna: “Era arrabbiata – ha detto -. Diceva che non ricordava nulla, che era stata drogata e violentata. Ma lì nessuno fumava, non c’era droga. E poi ha cominciato a parlare di un video che è stato girato durante la festa. Mi ripeteva che se fosse stato pubblicato sui social ce l’avrebbe fatta pagare. A tutti noi”.

Le indagini sul giocatore dell’Udinese

I carabinieri sono al lavoro per accertare la versione dei fatti riportata dalla 30enne e avrebbero raccolto alcune testimonianze sulla serata. Nel fascicolo per violenza sessuale, affidato al sostituto procuratore Marco Panzeri, sono stati acquisiti la denuncia e il referto della visita fatta dalla donna in ospedale.

L’indagine è soltanto agli inizi e diversi elementi sono ancora da chiarire, compresa la posizione di altre due persone che sarebbero coinvolte nella vicenda.

Il rappresentante legale di Solet, l’avvocato Maurizio Conti, non ha voluto rilasciare dichiarazioni, a tutela di tutte le persone coinvolte, così come dall’Udinese non è arrivato nessun comunicato ufficiale.

Si attende la conferenza stampa del tecnico dei friulani Runjaic, di sabato 17 maggio, per scoprire se il calciatore sarà tra i convocati della sfida contro la Juventus di domenica sera.