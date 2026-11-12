Outlook down, mail di Microsoft inaccessibile in tutto il mondo: che succede agli altri servizi

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Outlook down in tutto il mondo. Nella serata di giovedì 12 novembre la mail di Microsoft ha smesso di funzionare per migliaia di utenti, anche in Italia, e le segnalazioni su Downdetector sono schizzate verso l’alto. Il disservizio non riguarda solo la posta: in difficoltà anche altri servizi del colosso di Redmond, da Teams a Microsoft 365.

Outlook down, le segnalazioni su Downdetector

Come riporta HDblog, sul sito che raccoglie in tempo reale le segnalazioni degli utenti i numeri sono saliti “vertiginosamente” negli Stati Uniti e nel resto del mondo, Italia compresa.

Si tratta di un “massiccio KO tecnico” che ha colpito soprattutto Outlook, il servizio di posta usato ogni giorno da milioni di persone per lavoro e per uso privato.

Downdetector non misura direttamente il funzionamento dei servizi, ma conta quante persone segnalano un problema nello stesso momento: un’impennata così rapida indica di solito un guasto diffuso. Al momento non sono chiare né le cause né i tempi di ripristino, e dalle prime informazioni l’azienda non ha ancora spiegato cosa sia successo alla casella di posta di tanti utenti.

Che succede agli altri servizi Microsoft

Il guasto, sempre secondo HDblog, non si limita alla posta elettronica. Problemi vengono segnalati anche su OneDrive, Copilot, Azure e perfino sulla piattaforma di gioco Xbox. Negli Stati Uniti sono aumentate le segnalazioni anche per Gmail, Amazon Web Services e Steam, che però in Italia sembrano funzionare regolarmente.

Non è ancora chiaro, quindi, se il disservizio riguardi solo Microsoft o abbia un’origine comune con altri problemi della rete. Sull’account Microsoft 365 Status su X l’azienda comunica di solito l’andamento dei guasti.

Il ripristino della mail e la spiegazione di Microsoft

Il servizio non è ancora tornato del tutto alla normalità alle 21. Come riporta Sky TG24, intorno alle 19.30 le segnalazioni per Outlook avevano superato quota 120mila, con problemi anche per Teams e Copilot.

Secondo le dirette di TechRadar e Tom’s Guide, dopo un picco di circa 130mila le segnalazioni sono scese a circa 77mila alle 20.50: un calo lento, segno che il guasto non è ancora del tutto superato.

Microsoft ha ammesso il problema sui social, parlando di difficoltà nell’accesso alle caselle di posta Exchange Online, con possibili effetti sulla connettività in tutto il mondo.

All’inizio l’azienda aveva parlato di un’infrastruttura sotto carico elevato. Poi ha precisato che il sovraccarico non dipendeva da un aumento del traffico, ma dal fatto che molti server erano fuori servizio.

Microsoft dice di aver individuato la causa: ha riavviato le macchine colpite, sospeso gli aggiornamenti in corso e ora sta testando una modifica alla configurazione. Non è il primo stop di quest’anno: il 22 gennaio 2026, come ricostruito da TechRadar, Outlook e Microsoft 365 erano rimasti fuori uso per circa 10 ore, soprattutto in Nord America.