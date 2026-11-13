Outlook down, Microsoft non ha ancora risolto, problemi anche a Teams e Copilot: "Parziale ripresa"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Continuano in tutto il mondo i problemi di funzionamento di Outlook e di altri servizi Microsoft come Teams e Copilot. Dopo il down registrato nella serata del 12 novembre l’azienda ha fatto sapere che c’è stata una “parziale ripresa” dei servizi in diverse zone, ma il problema non è stato ancora risolto e i disservizi vanno avanti ormai da diverse ore. In un recente aggiornamento Microsoft spiega che le misure adottate “non stanno producendo gli effetti sperati”.

Outlook down, ancora problemi

Microsoft non è ancora riuscita a risolvere i problemi che stanno interessando i suoi servizi da diverse ore in tutto il mondo. Il down riguarda principalmente il sistema di posta elettronica Outlook, ma anche altri servizi di Microsoft 365 come Teams e Copilot, sistemi che secondo la stessa azienda sono utilizzati da oltre 430 milioni di persone.

Giovedì 12 novembre, quando sono iniziati i disservizi, Microsoft aveva detto di essere al lavoro per risolvere la situazione e aveva comunicato una “parziale ripresa” dei servizi in alcuni Paesi, senza indicare quando tutti i sistemi torneranno pienamente operativi.

ANSA

L’azienda statunitense ha spiegato che i server si erano trovati a gestire un volume molto elevato di traffico, provocando così errori di connessione. Ma come mostrano le segnalazioni degli utenti in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’Europa fino ai Paesi asiatici, i problemi sono ancora ampiamente in corso.

Microsoft non ha ancora risolto

Microsoft ha ammesso che gli interventi adottati per ripristinare i servizi non stanno producendo i risultati attesi e che sono allo studio soluzioni alternative.

“Abbiamo monitorato lo stato dei cambiamenti effettuati per migliorare la funzionalità del servizio e abbiamo constatato che non stanno producendo i risultati sperati“, ha comunicato l’azienda in un aggiornamento pubblicato su X.

Microsoft ha spiegato che si stanno valutando “soluzioni alternative” da adottare per ridurre l’impatto dell’interruzione e risolvere i problemi. L’azienda ha comunque escluso che dietro ai malfunzionamenti ci sia un attacco hacker.

Problemi anche per Teams e Copilot

Secondo Downdetector, il sito che raccoglie le segnalazioni degli utenti sui malfunzionamenti dei servizi online, i problemi stanno riguardando i servizi Microsoft in almeno 74 Paesi in tutto il mondo.

I problemi riguardano i servizi della suite Microsoft 365, tra cui la mail Outlook, Teams e Copilot, utilizzati quotidianamente da una moltitudine di imprese, organizzazioni e istituzioni pubbliche.

Molte segnalazioni arrivano dai Paesi asiatici, dove il down è avvenuto nel pieno della giornata lavorativa, causando problemi nel lavoro quotidiano di moltissime aziende e anche di alcuni governi, tra cui quelli di Giappone, Singapore e Nuova Zelanda.