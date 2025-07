Outlook e Microsoft 365 down oggi 10 luglio 2025, mail e app irraggiungibili: la spiegazione dell'azienda

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Giornata di “down” per Microsoft 365 e Outlook, con migliaia di segnalazioni di disservizi sulla piattaforma dedicata Downdetector. I problemi, iniziati prima dell’alba, sono peggiorati verso mezzogiorno. In Italia il 68% dei disagi ha riguardato il gestore di posta elettronica Outlook, con Microsoft che è corsa rapidamente ai ripari.

In down Microsoft 365 e Outlook

Le segnalazioni di malfunzionamenti nei servizi di Microsoft 365 e Outlook hanno iniziato ad accumularsi dalle 7 del mattino di giovedì 10 luglio.

Il portale Downdetector, che monitora i disservizi digitali a livello globale, ha testimoniato la giornata di “down” attraverso i dati raccolti da diverse aree del mondo.

Servizi di Microsoft in down: i problemi maggiori per Outlook, il client di posta elettronica

Già prima dell’alba si erano verificati alcuni disagi, di portata limitata. Le segnalazioni (inizialmente circa 500) hanno cominciato però rapidamente a moltiplicarsi, con un picco verso mezzogiorno.

Il numero di problemi è quindi aumentato sensibilmente, nella maggior parte dei casi (circa il 61%) riguardando difficoltà di accesso al portale Microsoft.

I servizi che hanno dato problemi

A creare i disagi principali è stata la piattaforma di gestione della posta elettronica, Outlook. Gli indirizzi email dai domini come @hotmail.com, @outlook.it e @outlook.com sono quelli interessati dai disservizi.

Microsoft 365, invece, è il pacchetto in abbonamento che consente l’uso delle principali applicazioni della suite Office, come Excel e Word. Anche tale piattaforma ha presentato delle difficoltà.

I disagi in Italia

In Italia, i disservizi segnalati sono stati numerosi e si sono concentrati soprattutto sull’uso di Outlook: il 68% delle segnalazioni riguarda infatti il client e-mail.

Anche il sito ufficiale di Microsoft ha confermato il down e ha pubblicato aggiornamenti in tempo reale sull’evoluzione del problema.

La spiegazione dell’azienda

Sul sito ufficiale l’azienda ha fornito aggiornamenti costanti sullo stato della manutenzione, che ha prodotto in tempi relativamente rapidi la risoluzione dei problemi riguardanti Microsoft 365, non più in down dal pomeriggio.

Difficoltà maggiori, invece, sono state riscontrate con Outlook, che per lungo tempo ha presentato criticità di accesso. La società ha quindi comunicato che alcuni utenti potrebbero non riuscire ancora a entrare nella propria casella e-mail, indipendentemente dal metodo utilizzato, sia tramite browser che attraverso app.

L’azienda ha comunque assicurato che il team tecnico è focalizzato sugli interventi necessari per risolvere la situazione definitivamente e nel minor tempo possibile.