È stato arrestato un uomo di 48 anni proveniente da fuori regione per truffa pluriaggravata ai danni di un’anziana residente di Ovaro. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato di Udine lunedì 9 marzo, ha permesso di recuperare i gioielli sottratti e di restituirli alla vittima. L’arresto è avvenuto in flagranza, dopo che l’uomo aveva messo in atto un ingegnoso raggiro ai danni della donna.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nella mattinata di lunedì 9 marzo. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Udine hanno notato una persona sospetta nel centro cittadino. Verso mezzogiorno, l’uomo è salito su un taxi diretto a Ovaro, piccolo centro della Carnia.

Il raggiro ai danni dell’anziana

Poco prima, intorno alle 11.30, una donna di 81 anni residente a Ovaro aveva ricevuto una telefonata da un sedicente Carabiniere di Pesaro. L’uomo, fingendo di essere un pubblico ufficiale, ha raccontato alla signora che il figlio aveva causato un grave incidente stradale, nel quale erano rimaste ferite la moglie e una ragazzina. Per evitare l’arresto del figlio, la donna avrebbe dovuto consegnare tutto l’oro in suo possesso a un collega che si sarebbe presentato di lì a poco.

La consegna dei gioielli e la fuga

Come previsto, l’uomo partito da Udine si è presentato a casa dell’anziana, qualificandosi come Carabiniere. La donna, spaventata dalla prospettiva dell’arresto del figlio, ha consegnato 10 gioielli d’oro. Prima di allontanarsi, il truffatore ha chiuso a chiave la vittima nella sua abitazione, impedendole così di chiedere aiuto. Subito dopo, è fuggito a bordo dello stesso taxi con cui era arrivato.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Nel frattempo, gli agenti del Commissariato di PS di Tolmezzo sono intervenuti per liberare la donna e raccogliere la sua denuncia. Parallelamente, la Squadra Mobile ha fermato l’uomo a Udine, trovandolo ancora in possesso dei gioielli appena sottratti. L’uomo, un cittadino italiano di 48 anni proveniente da un’altra regione, è stato arrestato in flagranza per truffa pluriaggravata e condotto in carcere. È stato inoltre deferito all’Autorità Giudiziaria per violenza privata.

