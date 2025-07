Ozzy Osbourne contro Trump, quando il cantante lo attaccò per l'utilizzo delle sue canzoni durante la campagna

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Tra Ozzy Osbourne e Donald Trump non è mai corso buon sangue. L’ex frontman dei Black Sabbath non ha mai risparmiato critiche al presidente Usa, fin dai tempi del primo mandato. La prima polemica risale all’uso, non autorizzato, di una sua canzone durante la campagna elettorale. Pochi mesi dopo lo stesso Ozzy aveva censurato la gestione della pandemia da parte di Trump.

Il primo scontro tra Ozzy Osbourne e Donald Trump

Nel 2019, durante la prima campagna elettorale di Donald Trump, Ozzy Osbourne e la moglie Sharon avevano diffidato il futuro presidente Usa dall’utilizzare la canzone “Crazy Train”.

In un video postato sull’allora Twitter la coppia aveva vietato l’uso del pezzo non solo per la campagna di Trump, ma per qualsiasi altra campagna politica. Il tycoon aveva usato la canzone di Ossy per prendere in giro le primarie del Partito Democratico verso le presidenziali del 2019.

Ozzy Osbourne insieme alla moglie Sharon

La polemica per la gestione della pandemia

Ozzy Osbourne e la moglie Sharon avevano poi rincarato la dose, consigliando a Trump di usare canzoni di autori che si erano schierati con lui, come Kayne West, Kid Rock e Ted Nugent.

L’altro scontro tra Donald Trump e l’ex frontman dei Black Sabbath, morto nella serata (ora italiana) del 22 luglio, risale a qualche mese più tardi, in piena pandemia. Il comportamento di Donald Trump durante il Covid-19 non era stato dei più lineari.

Il presidente Usa aveva dato voce a teorie complottiste, rendendosi protagonista di uscite alquanto bizzarre dal punto di vista scientifico. A criticare la gestione del Covid da parte dell’attuale presidente, allora al primo mandato, era stato anche Ozzy Osbourne.

Le parole di Ozzy Osbourne su Trump

Parlando sul suo canale SiriusXM del Covid-19, Ozzy aveva invitato i suoi follower a restare a indossare le mascherine e rispettare il distanziamento sociale. “Io non vado da nessuna parte, se il presidente dice una cosa, faccio il contrario”, aveva detto il cantante.

Parlando della gestione della pandemia, Osbourne non si era tirato indietro affermando di “non aver mai visto niente del genere in tutta la mia vita” e aveva accusato Trump di “cambiare idea ogni ora”.

“Non mi piace parlare di politica, ma devo dire cosa penso. Non c’è più molta speranza. Forse ha un asso nella manica che sorprenderà tutti, e spero che sia così”, aveva detto Ozzy Osbourne a giugno del 2020. Asso nella manica che, in realtà, Trump aveva poi dimostrato di non avere.