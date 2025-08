Pablo Trincia contro David Parenzo per l'attacco a Francesca Albanese sulla foto del murales per Liliana Segre

Scontro ruvido tra i giornalisti Pablo Trincia e David Parenzo dopo che Francesca Albanese ha pubblicato un post provocatorio su Liliana Segre. La senatrice a vita è finita al centro delle polemiche in questi giorni per aver sostenuto che non è corretto usare il termine genocidio per descrivere ciò che sta accadendo nella Striscia di Gaza. Segre, per questo, è stata attaccata da Albanese che a sua volta è stata biasimata da Parenzo, il quale è stato criticato da Trincia.

David Parenzo attacca Francesca Albanese, interviene Pablo Trincia

Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, nei giorni scorsi è stata sanzionata dagli Stati Uniti perché accusata di promuovere una campagna politica ed economica contro gli Usa e Israele.

Nelle scorse ore, ha postato sui suoi profili social uno scatto in cui la si vede posare davanti a un murales dedicato a Liliana Segre, con una frase della senatrice a vita: “L’indifferenza è più colpevole della violenza stessa”. Un gesto provocatorio nei confronti di Segre che ha innescato la dura reazione di David Parenzo.

“Francesca Albanese dovrebbe essere chiamata a rispondere per le sue gravi responsabilità: sul sistema che governa Gaza, un’anomalia globale sotto gli occhi di tutti, non ha mai detto una parola! 13.000 dipendenti ONU. 1300 giornalisti. Centinaia di ONG”, ha tuonato Parenzo su X.

“Un’intera infrastruttura internazionale che – ufficialmente – dovrebbe monitorare, raccontare, denunciare. Eppure non ha mai documentato un tunnel di Hamas. Mai un razzo. Mai un campo d’addestramento per bambini. È legittimo chiedersi: perché?”, ha concluso il conduttore de La Zanzara.

Trincia al collega: “Piantala di fare la vittima”

Quanto esternato da Parenzo è stato captato dal giornalista Pablo Trincia che è intervenuto a gamba tesa sul collega: “Piantala di fare la vittima che non sei, Parenzo. Sei invece abbastanza adulto per capire che quelle che ti hanno insegnato da bambino sono tutte stronz**e”.

Pronta la replica di Parenzo: “Stronz**e lo dici a qualcun altro! In questi 20 anni di governo di Hamas dove stavi? Possibile che nelle tue mirabolanti inchieste non hai mai trovato neppure un razzetto all’interno della Striscia? O sei complice e in mala fede o sei solo un poveretto. Scegli tu. Io la risposta la so…”

“Lui (Trincia, ndr) è solo un fazioso propagandista che in 20 anni di governo terrorista di Hamas non ha trovato neppure un 1 metro tra i 560km di tunnel scavati dai criminali. O è inetto o è complice. Tertium non datur. Baci”, ha aggiunto Parenzo rispondendo a un utente, sempre su X.

Trincia, nei giorni scorsi, ha attaccato anche Jovanotti, reo, a suo dire, di non essersi esposto abbastanza sul tema israelo-palestinese.

Liliana Segre e la riflessione sul termine genocidio

Liliana Segre, nei giorni scorsi, ha spiegato perché ritiene fuorviante utilizzare il termine genocidio in riferimento alla situazione di Gaza.

“Il termine genocidio – ha riflettuto la senatrice a vita – non ha nulla di analitico, ma ha molto di vendicativo. È uno scrollarsi di dosso la responsabilità storica dell’Europa, inventando una sorta di contrappasso senza senso, un ribaltare sulle vittime del nazismo le colpe dell’Israele di oggi dipinto come nuovo nazismo”.