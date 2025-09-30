Pablo Trincia contro le istituzioni italiane da Meloni a Mattarella, "chiedono alla Flotilla di desistere"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Pablo Trincia non ci sta: l’ex Iena, e oggi autore e narratore, si aggiunge alla schiera di chi vorrebbe lasciare la Flottilla libera di raggiungere Gaza, nella sua corsa per portare aiuti umanitari ma, soprattutto, per compiere un gesto politico. Trincia pretende che il Governo italiano faccia la voce grossa con Israele, imponendo di non “toccare i civili in navigazione”.

Pablo Trincia sulla Flottilla

Gli equipaggi della Flottilla hanno ricevuto appelli su appelli dalla premier Giorgia Meloni, dal ministro della Difesa Guido Crosetto e dal Capo dello Stato Sergio Mattarella.

L’invito è quello di desistere, per non creare un incidente diplomatico e per non mettere a rischio la propria incolumità, costringendo poi le autorità italiane a mettersi in una posizione difficile per rimediare.

Questa l’accusa via social di Pablo Trincia:

“Fatemi capire: invece di comunicare ai mostri israeliani che non devono azzardarsi a toccare i civili in navigazione sulla Flottilla, le nostre istituzioni chiedono alla Flottilla di desistere, creando le condizioni per addossarle ogni responsabilità quando verrà brutalmente colpita dai mostri israeliani?”

Di fatto l’autore sembra già dare per scontato che la reazione di Israele ci sarà, e che sarà brutale.

L’invito di Crosetto alla Flotilla

Le 42 imbarcazioni umanitarie veleggiano verso la Striscia di Gaza, navigando in acque internazionali. L’arrivo previsto è per giovedì 2 ottobre.

“È fondamentale che il vostro impegno non si traduca in atti che non porterebbero ad alcun risultato concreto, ma che al contrario rischierebbero di avere effetti drammatici con rischi elevati ed irrazionali”, ha detto il ministro Guido Crosetto agli attivisti.

E ancora: “Qualora la Sumud Flotilla decidesse di intraprendere azioni per forzare un blocco navale si esporrebbe a pericoli elevatissimi e non gestibili, visto che parliamo di barche civili che si pongono l’obiettivo di ‘forzare’ un dispositivo militare”.

Dopo l’appello di Mattarella, la portavoce italiana Maria Elena Delia è tornata in patria per trattare con le autorità.

Durante la navigazione in acque internazionali, la Flotilla è stata oggetto di azioni di disturbo con droni non identificati, piccoli esplosivi e granate stordenti.

Timore per la reazione di Israele

La Flotilla ha ricevuto la scorta della fregata Alpino della Marina Militare italiana, poi sostituita dalla fregata Fasan. Poi è arrivata la scorta di due fregate inviate dal governo turco, ostile a Israele.

Rimane da capire con quanta intensità reagirà Israele quando la Flotilla violerà il blocco navale a Gaza.