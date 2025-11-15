Pacchi dall’estero, l’Ue elimina esenzione tasse sotto i 150 euro: l’impatto sui consumatori dei nuovi dazi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’Unione Europea introduce tasse su tutti i pacchi in arrivo da Paesi extra-Ue, anche per importi sotto i 150 euro, per arginare il boom di spedizioni low cost e tutelare il commercio europeo. La misura, che punta a nuovi dazi e una possibile tassa fissa di 2 euro già dal 2026, colpisce in particolare l’e-commerce cinese e rischia di tradursi in un aumento dei costi per i consumatori.

Pacchi extra-Ue, la Ue elimina l’esenzione

Il Consiglio dei ministri dell’Economia dell’Unione Europea ha approvato l’eliminazione dell’esenzione doganale sui pacchi di valore inferiore a 150 euro provenienti da Paesi extra-Ue.

Questo cambiamento, che entrerà in vigore al più tardi nel 2028 con la piena operatività dell’hub dati doganale europeo, rappresenta una risposta al boom delle micro-spedizioni provenienti soprattutto dalla Cina tramite piattaforme come Temu, Shein e Aliexpress.

iStock L’Ue pronta ad eliminare l’esenzione delle tasse sui pacchi provenienti da fuori l’Unione Europea

Secondo la Commissione europea, nel 2024 sono arrivati 4,6 miliardi di pacchi da Paesi terzi, il 91% dei quali dalla Cina. Italia e Francia spingono per un anticipo dell’applicazione già dal 2026 con una tassa transitoria di 2 euro per ogni spedizione, proposta come emendamento alla legge di bilancio italiana.

Tasse e dazi sui pacchi: cosa cambierà per i consumatori Ue

Con la fine dell’esenzione, ogni pacco extra-Ue sarà soggetto a dazi compresi tra il 2% e il 12% a seconda della tipologia merceologica, con tariffe più elevate su abbigliamento, calzature e tessile, settori dominati dagli acquisti asiatici.

Oltre ai dazi, vanno aggiunte le spese di sdoganamento richieste dai corrieri (in Italia da 2 a 7 euro) e la nuova tassa nazionale che potrebbe scattare già dal 2026.

In pratica, un prodotto acquistato su Temu o Shein per 5 euro potrebbe costare anche il doppio o il triplo una volta applicati tutti gli oneri. Il settore moda italiano accoglie la misura, sottolineando l’urgenza di arginare la concorrenza sleale e le importazioni sottocosto che sfuggono al fisco e alle regole di sicurezza europea.

I timori delle associazioni consumatori

Le associazioni dei consumatori si sono subito mobilitate contro la stretta europea sui pacchi extra-Ue. Il Codacons ha stimato un impatto potenziale di 9,2 miliardi di euro di costi aggiuntivi l’anno per i cittadini, mentre l’Unione Nazionale Consumatori denuncia il rischio di prezzi più alti e minore scelta per i consumatori europei.

Molti, come il Movimento 5 Stelle, parlano di misura inefficace che non colpisce le grandi multinazionali, ma grava su chi acquista piccoli prodotti online. Un ulteriore problema riguarda il rischio di sanzioni per presunta importazione di merce contraffatta, già segnalato da molti acquirenti italiani.

La discussione sulle modalità operative proseguirà nel prossimo Ecofin di dicembre, ma la strada per nuove tasse sui pacchi extra-Ue sembra segnata.