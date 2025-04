Padova, 18enne aggredisce prof fuori da scuola: identificato e portato in un centro per il rimpatrio

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un giovane tunisino denunciato e accompagnato al CPR di Gradisca d’Isonzo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Padova. Mercoledì 23 aprile, le Volanti della Questura sono intervenute nel quartiere Arcella, in seguito a una segnalazione di aggressione avvenuta di fronte a una scuola media.

Intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, intorno alle ore 12, le pattuglie sono state allertate da un passante che ha notato un gruppo di giovani litigare. Gli agenti, giunti sul posto, hanno constatato che si trattava di una lite tra ragazzi nordafricani, che si erano poi dispersi in diverse direzioni.

Coinvolgimento di un’insegnante

Una professoressa dell’istituto scolastico ha scattato una foto al gruppo mentre si avvicinava al parcheggio della scuola, invitandoli a uscire. Tuttavia, uno dei giovani si è avvicinato, spingendola e facendole cadere il cellulare, che è stato recuperato poco dopo. L’insegnante ha sporto querela per l’accaduto.

Identificazione e denuncia

Nel frattempo, un’altra pattuglia ha rintracciato un giovane che corrispondeva alle descrizioni fornite. Accompagnato in Questura, è stato identificato come un 18enne cittadino tunisino, già noto alle forze dell’ordine per lesioni personali aggravate in concorso, avvenute a febbraio 2025 sempre all’Arcella. In quell’occasione, il giovane e due connazionali avevano aggredito un cittadino albanese con un coltello.

Provvedimenti e indagini

Una volta verificata la sua posizione irregolare sul territorio nazionale, il giovane è stato accompagnato al CPR di Gradisca d’Isonzo per il suo definitivo allontanamento. Le autorità stanno proseguendo le indagini per identificare gli altri membri del gruppo coinvolti nell’episodio di aggressione all’insegnante.

Fonte foto: IPA