Un carico di oltre 7 tonnellate di sigarette di contrabbando è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Padova, durante un controllo a un autoarticolato dove erano nascoste tra le macchine per il caffè espresso, usato come carico “di copertura”. Il conducente, di nazionalità moldava, è stato tratto in arresto per contrabbando aggravato di tabacchi. Una pattuglia ha notato il mezzo nei pressi della tangenziale nord, decidendo di fermarlo per verificare la merce trasportata. Il carico doveva consistere in tre bancali di macchine per il caffè, nove di imballaggi e 21 di chicchi di caffè arabica, venduti da una torrefazione padovana a una società di Bruxelles (Belgio). L’apertura di uno dei cartoni ha portato alla luce il carico di 35.082 stecche di sigarette di contrabbando, prive dei contrassegni dei Monopoli di Stato e con i marchi contraffatti. Le sigarette al dettaglio avrebbero causato l’evasione d’imposta di circa 1,4 milioni di euro tra accisa e Iva.