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Cinque arresti e recupero della refurtiva, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Padova, dove una banda composta da cittadini tunisini e italiani è stata fermata per rapina aggravata continuata in concorso dopo un inseguimento. L’intervento è stato reso possibile grazie alla tempestiva segnalazione di alcune vittime e al coordinamento tra le Volanti e la DIGOS. Il gruppo aveva colpito nella mattinata del 25 agosto, aggredendo anziani e sottraendo loro oggetti di valore.

L’operazione a Padova

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nella mattinata di martedì 25 agosto, quando le Volanti della Questura di Padova sono intervenute a seguito della segnalazione di una coppia di turisti francesi vittime di rapina in via Valeri.

La donna, 74enne, è stata aggredita e privata con violenza della collana d’oro che indossava, mentre il marito, nel tentativo di inseguire il malvivente, è stato spinto a terra e ha riportato una lieve ferita.

L’inseguimento e l’arresto della banda

La rapida diffusione della nota di ricerca da parte della Sala Operativa ha permesso di mobilitare tutte le pattuglie presenti sul territorio. Pochi minuti dopo, una squadra della DIGOS ha individuato in zona Stazione un’Alfa Romeo Mito bianca, risultata rubata la sera precedente ad Arzignano, nel Vicentino, con la targa parzialmente coperta.

Gli agenti hanno seguito il veicolo, mantenendo il contatto con la centrale operativa e le altre Volanti. In zona Stanga, uno degli occupanti è sceso dall’auto e ha aggredito un anziano appena uscito da un negozio, sottraendogli il borsello e il cellulare.

Il recupero della refurtiva e la fine della fuga

Durante la fuga, il gruppo si è diretto verso la zona industriale, mentre le pattuglie della Questura hanno convergendo rapidamente nell’area. Nel corso dell’inseguimento, gli agenti hanno recuperato un pacchetto di sigarette abbandonato dai fuggitivi, al cui interno sono state trovate due collane d’oro, parte della refurtiva delle precedenti rapine. Gli oggetti sono stati successivamente restituiti alle vittime.

L’inseguimento è proseguito fino ai confini con il Comune di Noventa Padovana, dove l’auto è stata intercettata e abbandonata dagli occupanti. Gli operatori delle Volanti sono riusciti, in rapida successione, a rintracciare e bloccare tutti e cinque i soggetti, ponendo fine alla loro fuga.

Ulteriori accertamenti e collegamenti con altri episodi

Attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadina, la Polizia ha collegato il gruppo a un’ulteriore rapina avvenuta poco prima in via Grassi, ai danni di una 77enne padovana aggredita alle spalle mentre si recava a fare la spesa insieme al marito e privata anch’essa della propria collana d’oro.

Identità e provvedimenti per gli arrestati

I cinque soggetti arrestati sono due cittadini tunisini di 29 e 20 anni, irregolari sul territorio nazionale, e tre cittadini italiani di 39, 28 e 24 anni, tutti provenienti dalla provincia di Vicenza. Sono stati tratti in arresto per rapina aggravata continuata in concorso e denunciati anche per ricettazione in relazione all’autovettura utilizzata per la fuga.

All’esito dell’udienza di convalida, celebrata nella mattinata di giovedì 27 agosto, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per quattro degli arrestati (i due tunisini e due italiani), mentre la quinta componente della banda, una donna di 24 anni, è stata sottoposta agli arresti domiciliari.

Il ruolo decisivo della Polizia di Stato

L’attività svolta dalle pattuglie della Polizia di Stato ha permesso, in poco più di un’ora, di passare dalla prima richiesta di intervento al rintraccio dei presunti autori, al recupero della refurtiva e al loro arresto. L’operazione si è distinta per il continuo coordinamento tra la Sala Operativa e le Volanti, che ha consentito di bloccare la banda e restituire gli oggetti rubati alle vittime.

La vicenda, avvenuta tra le vie di Padova, si è conclusa con l’arresto di cinque persone e la restituzione della refurtiva alle vittime. L’azione tempestiva e coordinata della Polizia di Stato ha impedito che la banda potesse colpire ancora, assicurando alla giustizia i responsabili delle rapine e della ricettazione.

IPA