Un arresto e una condanna a un anno e 10 mesi di reclusione sono il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato, che ha portato alla cattura di un 46enne italiano senza fissa dimora. L’uomo è stato individuato nel pomeriggio di venerdì 26 settembre in piazza De Gasperi a Padova, durante i servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dalla Questura. Il soggetto era ricercato in esecuzione di un Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Vicenza, per truffa e danneggiamento commessi nel 2020 rispettivamente a Firenze e Lecce.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito dei dispositivi di prevenzione e vigilanza messi in atto dalle pattuglie della Questura di Padova. Gli agenti erano impegnati nei servizi previsti dall’Ordinanza contingibile e urgente della Prefettura, che prevedeva una particolare attenzione alla cosiddetta “zona rossa” della città.

L’intervento della Polizia in piazza De Gasperi

Nel corso del pomeriggio di venerdì 26 settembre, intorno alle ore 14.30, le pattuglie della Polizia hanno notato la presenza di un uomo che, alla vista degli agenti, ha tentato di allontanarsi con atteggiamento sospetto. Questo comportamento ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito.

L’identificazione e i precedenti penali

Durante il controllo, l’uomo è risultato privo di documenti di identità. Gli agenti lo hanno quindi accompagnato in Questura, dove è stato identificato come un cittadino italiano di 46 anni, senza fissa dimora. Dagli accertamenti è emerso che il soggetto aveva già a carico diversi precedenti penali e di polizia, in particolare per reati contro il patrimonio.

L’ordine di carcerazione e i reati contestati

Gli approfondimenti svolti dagli agenti hanno permesso di accertare che a carico dell’uomo era stato emesso un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Vicenza, datato 24 settembre. Il provvedimento riguardava due episodi distinti, entrambi avvenuti nel 2020: una truffa perpetrata a Firenze tramite una piattaforma online di compravendita, e un danneggiamento ai danni della porta di un vagone ferroviario presso la stazione di Lecce.

La truffa online: una pianta di aloe da 400 euro

Nel dettaglio, la truffa contestata riguarda la vendita fittizia di una pianta di aloe di quasi due metri, proposta su una piattaforma online al prezzo di 400 euro. L’uomo aveva tratto in inganno un potenziale acquirente, che aveva versato la somma senza mai ricevere la merce. Questo episodio si è verificato a Firenze, dove la vittima ha sporto denuncia dopo essersi resa conto di essere stata raggirata.

Il danneggiamento alla stazione ferroviaria

Il secondo episodio contestato riguarda il danneggiamento della porta di un vagone ferroviario presso la stazione di Lecce. Anche questo fatto risale al 2020 e ha contribuito a delineare il profilo criminale del 46enne, già noto alle forze dell’ordine per altri reati contro il patrimonio.

L’arresto e la traduzione in carcere

Al termine degli accertamenti, gli agenti hanno proceduto all’arresto del 46enne, che è stato condotto presso la Casa di Reclusione “Due Palazzi” di Padova. L’uomo dovrà scontare una pena complessiva di un anno e 10 mesi di reclusione per i reati di truffa e danneggiamento.

