È stata disposta la sospensione per 45 giorni della licenza di un bar situato in via Belzoni, nel quartiere Portello di Padova, a seguito di gravi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti e mancata adesione alle misure di prevenzione per la sicurezza pubblica. Il provvedimento, firmato dal Questore Marco Odorisio, è stato notificato nella mattinata di mercoledì 5 novembre dagli agenti della Polizia di Stato.

Il provvedimento e le motivazioni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sospensione della licenza è il risultato di un’attenta attività di prevenzione e controllo condotta dalla Questura nel quartiere Portello. L’obiettivo delle forze dell’ordine è stato quello di contrastare il crescente fenomeno dell’abuso di alcool e del consumo di droghe tra i giovani, che nelle serate del mercoledì affollano la zona, causando disagi ai residenti e problemi alla circolazione stradale.

Le segnalazioni dei residenti e le indagini

Nel corso delle ultime settimane, la Centrale Operativa della Questura ha ricevuto numerose segnalazioni e diversi esposti da parte di associazioni di residenti. Questi documenti hanno evidenziato la presenza di attività illecite nella zona, tra cui la presenza di spacciatori di origine magrebina che operavano in una specifica area di via Belzoni. I residenti hanno descritto questa presenza come quasi intimidatoria, sottolineando il clima di insicurezza che si era venuto a creare nel quartiere.

L’attività di spaccio e il ruolo del bar

Le indagini svolte dagli agenti della Questura hanno permesso di documentare e portare alla luce una consolidata attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito, alcuni cittadini magrebini utilizzavano il bar di via Belzoni come punto di incontro e luogo per concludere le trattative di cessione di droga. Il locale era diventato, di fatto, un punto di riferimento per traffici illeciti nella zona.

L’arresto in flagranza di reato

Nel pomeriggio di martedì 28 ottobre, a seguito di un’operazione antidroga condotta con osservazioni, pedinamenti e riprese fotografiche, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato in flagranza di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino tunisino, cliente abituale del bar. L’uomo è stato sorpreso mentre, sull’uscio del locale, contrattava la vendita di droga con un tossicodipendente italiano. Dopo aver recuperato la sostanza da un nascondiglio poco distante, è tornato davanti al bar per cedere una dose di cocaina all’acquirente. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di bloccare lo straniero e sequestrare la sostanza stupefacente.

La gestione del locale e la mancata adesione al protocollo

Durante le verifiche amministrative, i poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza hanno accertato che il bar è gestito da cittadini di origine cinese. Gli esercenti, tuttavia, non hanno aderito al protocollo d’intesa siglato il 22 ottobre 2025 tra le autorità locali e le associazioni di categoria dei pubblici esercizi. Il protocollo prevede l’adozione di misure preventive per scoraggiare episodi che possano compromettere la sicurezza e l’ordine pubblico, oltre a promuovere la collaborazione con le forze dell’ordine.

Le ragioni della sospensione

Alla luce delle gravi circostanze accertate e considerando la particolare sensibilità dell’area, caratterizzata da una forte presenza di giovani e studenti universitari, il Questore della Provincia di Padova Marco Odorisio ha ritenuto necessario intervenire con la sospensione della licenza per 45 giorni. La misura è stata adottata per tutelare la sicurezza pubblica e ripristinare la legalità nel quartiere Portello.

Il contesto del quartiere Portello

Il quartiere Portello di Padova è noto per essere una delle zone più frequentate da giovani e studenti universitari, grazie alla presenza di numerosi locali e alla vicinanza con le sedi universitarie. Tuttavia, negli ultimi tempi, la zona è stata teatro di episodi di spaccio e abuso di alcool, che hanno destato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

IPA