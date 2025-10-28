Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione per 30 giorni della licenza di un bar nella zona Mortise di Padova, ritenuto punto di riferimento per attività di spaccio e frequentato da soggetti con precedenti penali. Il provvedimento, adottato dal Questore della Provincia, è stato eseguito nella mattinata odierna a seguito di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica.

Le origini del provvedimento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura ha dato esecuzione al provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di un esercizio pubblico situato nella zona Mortise. La decisione è stata presa dal Questore Marco Odorisio, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., dopo aver valutato la gravità dei fatti accertati.

L’arresto per spaccio davanti al locale

L’origine della misura risale a un’indagine della Squadra Mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova. Nel pomeriggio del 20 ottobre scorso, un cittadino tunisino è stato arrestato in flagranza mentre cedeva una dose di eroina a un acquirente italiano proprio davanti all’ingresso del bar. Dopo la cessione, lo spacciatore si è introdotto nel locale, dove è stato immediatamente fermato dagli agenti.

Il bar come punto di riferimento per lo spaccio

Le successive indagini hanno permesso di accertare che il bar era diventato un vero e proprio punto di riferimento per chi era dedito all’acquisto di sostanze stupefacenti. Il locale era noto tra gli assuntori come luogo sicuro per le compravendite di droga. Attraverso servizi di osservazione e pedinamento, gli agenti hanno documentato i frequenti spostamenti del pusher tra la propria abitazione, dove deteneva un rilevante quantitativo di droga, e il bar, distante poche decine di metri, dove avvenivano le cessioni.

Sequestro di droga e perquisizione domiciliare

La perquisizione domiciliare successiva all’arresto ha portato al sequestro di oltre 50 grammi tra eroina e cocaina, destinati allo spaccio. Questo ritrovamento ha confermato il ruolo centrale del bar nelle attività illecite legate agli stupefacenti.

Precedenti episodi di violenza e illegalità

Il contesto di illegalità che ruotava attorno al locale era stato già evidenziato da precedenti episodi. In particolare, il 17 maggio scorso, una lite tra avventori era degenerata all’interno del bar. In quell’occasione, una dipendente aveva tentato di sedare la rissa utilizzando spray al peperoncino contro uno dei contendenti, invece di richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Frequentazioni pericolose e controlli della polizia

I numerosi controlli effettuati dalla polizia hanno confermato che l’esercizio era abitualmente frequentato da persone con precedenti penali e di polizia, in particolare per reati in materia di stupefacenti, contro la persona e contro il patrimonio, oltre che per abuso di sostanze alcoliche. La gestione del locale e la presenza di soggetti socialmente pericolosi hanno portato l’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza a considerare il bar una fonte di grave turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica.

La decisione del Questore

Il Questore della Provincia di Padova, Marco Odorisio, valutata la situazione complessiva e la gravità dei fatti, ha deciso di irrogare la sospensione della licenza per 30 giorni come misura necessaria per interrompere il contesto di illegalità e ripristinare la legalità e la sicurezza nell’area interessata.

IPA