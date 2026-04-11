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Fermato un 20enne tunisino per spaccio di hashish in via Duprè: il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dopo aver tentato la fuga. La misura cautelare dell’obbligo di firma è stata disposta dal giudice, mentre è stata avviata la procedura per la revoca del permesso di soggiorno.

Operazione della Squadra Mobile: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito di un’attività di controllo e prevenzione predisposta dalla Questura di Padova per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra Mobile hanno notato il 20enne magrebino in via Duprè mentre si avvicinava a un furgone bianco appena arrivato nella zona.

La cessione dello stupefacente e il tentativo di fuga

Pochi istanti dopo, il giovane è stato visto cedere al conducente del mezzo 25 grammi di hashish in cambio di 100 Euro. Gli agenti, che si trovavano già appostati in zona per monitorare l’area, sono intervenuti immediatamente, bloccando sia il conducente del furgone che il tunisino. Quest’ultimo, accortosi di essere stato scoperto, ha tentato la fuga cercando di confondersi tra un gruppo di connazionali, ma è stato prontamente fermato e sottoposto a perquisizione.

Recupero della droga e identificazione

L’operazione ha permesso di recuperare sia la sostanza stupefacente che il denaro utilizzato per l’acquisto. Il tunisino è stato accompagnato in Questura per l’identificazione, dalla quale è emerso che era già stato arrestato nel 2024 per spaccio di cocaina.

Conferma della sostanza e precedenti specifici

Gli esami di laboratorio effettuati presso il Gabinetto Interprovinciale della Polizia Scientifica hanno confermato che la sostanza sequestrata era hashish, risultata positiva ai cannabinoidi al narcotest preliminare. Gli agenti hanno inoltre accertato che l’acquirente non era nuovo a rifornirsi di stupefacente dallo stesso pusher, sempre con le stesse modalità e nella stessa zona.

Arresto e provvedimenti giudiziari

In presenza della flagranza del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio e dei precedenti specifici, il 20enne è stato arrestato e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Padova per il rito direttissimo. Nella giornata di ieri, venerdì 10 aprile, si è svolta l’udienza in Tribunale: il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma in attesa del processo.

Procedura di revoca del permesso di soggiorno

Il Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha immediatamente attivato l’Ufficio Immigrazione per avviare la procedura di revoca del permesso di soggiorno nei confronti del cittadino tunisino arrestato.

IPA