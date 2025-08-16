Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per detenzione di sostanza stupefacente e una segnalazione per uso personale ieri a Padova. Due giovani, già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati in via Risorgimento durante un servizio di prevenzione e contrasto al traffico di droga. Il controllo ha portato al sequestro di diverse tipologie di sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento. L’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo, mentre il secondo giovane è stato segnalato al Prefetto.

Operazione dei Carabinieri: i dettagli del controllo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando una pattuglia dell’Arma, impegnata in un servizio mirato al contrasto dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti, ha fermato un’autovettura in via Risorgimento, nel cuore di Padova. A bordo del veicolo viaggiavano due giovani, rispettivamente di 29 e 30 anni, entrambi residenti nel capoluogo e già conosciuti dalle forze dell’ordine per precedenti legati al mondo degli stupefacenti.

Il controllo e la perquisizione personale

Durante il controllo, i militari hanno notato un atteggiamento particolarmente nervoso da parte dei due occupanti. Tale comportamento ha insospettito gli operatori, che hanno deciso di procedere con una perquisizione personale. Il conducente, un 30enne, è stato trovato in possesso di 0,40 g. di marijuana. Per questo motivo, il giovane è stato segnalato al Prefetto di Padova quale assuntore abituale di sostanze stupefacenti, come previsto dalla normativa vigente.

La scoperta della droga e la perquisizione domiciliare

Il passeggero, un 29enne, è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente. Tuttavia, i Carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione anche all’abitazione dell’uomo, ritenendo che potesse detenere ulteriori sostanze illecite. L’intuizione si è rivelata fondata: presso il domicilio dell’arrestato sono stati rinvenuti diversi tipi di droga e materiale per il confezionamento.

Il materiale sequestrato: un vero e proprio “campionario” di sostanze

Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno sequestrato 4,70 g. di funghi allucinogeni, 1,55 g. di MDMA in polvere, 0,16 g. di ketamina, 1,89 g. di hashish, 25,90 g. di marijuana, 9 compresse di ecstasy, 12 compresse di deoxymetoxetamine, 4 “cartoni” di LSD, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento, oltre a sostanze da taglio come Blue Lotus e Salvia. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

L’arresto e la posizione dei due giovani

Al termine delle operazioni, il 29enne è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione della Procura della Repubblica di Padova, il giovane è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare, in attesa del rito direttissimo. Il 30enne, invece, è stato segnalato al Prefetto quale assuntore abituale, come previsto dalla legge.

L’episodio di Padova rappresenta l’ennesimo segnale di allarme sul fronte della diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’impegno nel proseguire i controlli e le attività di prevenzione, invitando la cittadinanza a collaborare e a segnalare eventuali situazioni sospette. Nel frattempo, si attendono gli sviluppi delle indagini e l’esito del procedimento giudiziario a carico dell’arrestato.

