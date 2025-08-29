Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti è stato eseguito dai Carabinieri nella giornata di ieri a Padova. Un uomo di 45 anni, titolare di un’edicola, è stato sorpreso in flagranza mentre cedeva cocaina a una cliente. L’operazione è stata condotta dopo che i militari avevano notato movimenti sospetti nei pressi dell’attività commerciale. La donna, fermata subito dopo l’acquisto, è stata trovata in possesso di 2 dosi di cocaina. La successiva perquisizione ha portato al rinvenimento di ulteriori quantitativi di droga e denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita.

Le indagini e i sospetti dei Carabinieri

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’attenzione degli investigatori si era concentrata da tempo su una particolare edicola di Padova, dove era stato osservato uno strano via vai di persone. I militari avevano notato che alcuni clienti entravano e uscivano in modo circospetto, senza acquistare apparentemente nulla. Questo comportamento ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di monitorare la situazione più da vicino.

Il controllo e la scoperta della cocaina

Durante uno dei servizi di osservazione, i Carabinieri hanno visto una donna entrare nell’edicola e uscirne poco dopo, guardandosi attorno con attenzione. La signora, salita a bordo del suo SUV, è stata fermata per un controllo. Nel corso della perquisizione, i militari hanno trovato 2 dosi di cocaina, confezionate in involucri di cellophane, nascoste tra i suoi effetti personali. Questo riscontro ha confermato i sospetti degli investigatori sulla possibile attività di spaccio all’interno dell’esercizio commerciale.

La perquisizione nell’edicola

Ottenuta la conferma, i Carabinieri sono immediatamente intervenuti nell’edicola per effettuare una perquisizione approfondita. Prima che le ricerche avessero inizio, l’edicolante ha consegnato spontaneamente una ulteriore dose di cocaina, prelevata da un contenitore nascosto tra le pubblicazioni per bambini. L’uomo sperava così di evitare ulteriori controlli, ma i militari hanno deciso di proseguire con la perquisizione.

Il ritrovamento dello zaino e del materiale per il confezionamento

Nel retrobottega dell’edicola, i Carabinieri hanno scoperto uno zaino che conteneva un bilancino digitale, quasi 50 grammi di cocaina, circa 11 grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e 990 euro in contanti. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, in quanto ritenuto collegato all’attività di spaccio.

L’intervento dell’unità cinofila antidroga

Alla perquisizione ha partecipato anche l’unità cinofila antidroga della Polizia Locale di Padova, che ha permesso di individuare e recuperare ulteriori 2 grammi circa di cocaina, nascosti dietro il bancone di vendita. Grazie al fiuto del cane antidroga, i militari hanno potuto completare il quadro probatorio a carico dell’edicolante.

L’arresto e la misura cautelare

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato dichiarato in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del Magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Padova, il quarantacinquenne è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove si trova ora agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

IPA