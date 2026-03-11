Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

12 cittadini rumeni sono stati denunciati a Padova per invasione di terreni ed edifici. Gli agenti hanno scoperto un gruppo di persone senza fissa dimora che aveva occupato abusivamente uno stabile in Corso Australia, trasformandolo in un rifugio di fortuna tra condizioni igieniche precarie e segni di permanenza prolungata. L’intervento è stato disposto dal Questore per contrastare fenomeni di degrado urbano e criminalità.

Operazione di controllo straordinario nella notte

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito delle attività di vigilanza e prevenzione del territorio, con servizi mirati nelle aree cittadine caratterizzate dalla presenza di edifici abbandonati. La notte di martedì 10 marzo, le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Sezione Volanti hanno effettuato controlli straordinari in alcune zone di Padova, in particolare nell’area dismessa di Corso Australia, già nota alle forze dell’ordine per episodi di occupazione abusiva e segnalata come luogo di ritrovo di persone senza fissa dimora.

La scoperta nello stabile abbandonato

Poco prima delle 3:00 del mattino, gli agenti sono entrati nello stabile passando da una porta con il vetro infranto, probabilmente danneggiato dagli stessi occupanti. All’interno, la polizia ha trovato 12 persone – nove uomini tra i 30 e i 58 anni e tre donne tra i 30 e i 57 anni – che avevano adattato le ex stanze adibite a uffici gestionali a veri e propri giacigli di fortuna. La presenza di numerosi indumenti, avanzi di cibo, effetti personali e spazzatura di ogni tipo ha fatto supporre che la permanenza non fosse temporanea, ma che lo stabile fosse stato utilizzato da tempo in condizioni igieniche proibitive.

Identificazione e precedenti penali

Tutti i 12 cittadini rumeni sono risultati senza fissa dimora ma in possesso di documenti validi. Gli accertamenti hanno evidenziato che ciascuno di loro aveva precedenti penali e di polizia per reati quali furti, ricettazione, danneggiamento, deturpamento e imbrattamento di cose altrui e invasione di terreni ed edifici. Dopo l’identificazione, gli occupanti sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici e allontanati dallo stabile.

Provvedimenti del Questore e ripristino dei luoghi

Al termine delle verifiche, il Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha incaricato la Divisione polizia Anticrimine della Questura di emettere 7 avvisi orali nei confronti di altrettanti occupanti, tra cui una donna. Questo provvedimento rappresenta un ulteriore strumento di prevenzione nei confronti di soggetti già noti per precedenti reati. Inoltre, è stato interessato l’ente proprietario dell’area per la rimozione dei giacigli e il ripristino dei luoghi, al fine di evitare nuove occupazioni abusive e migliorare le condizioni di sicurezza e decoro urbano.

IPA