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Eseguiti un arresto e una misura cautelare a Padova, dove un 40enne cittadino kosovaro, senza fissa dimora, è stato bloccato in flagranza di estorsione aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. L’uomo, già noto alle autorità, aveva minacciato il rettore del Santuario di San Leopoldo in Piazzale Santa Croce per ottenere 100 euro. L’arresto è stato convalidato e il soggetto associato presso la casa circondariale “Due Palazzi”.

Operazione della Polizia: i fatti secondo la Questura

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile, quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Sezione Volanti della Questura di Padova è intervenuta in Piazzale Santa Croce, presso il Santuario di San Leopoldo. La Sala Operativa aveva ricevuto una segnalazione relativa a un soggetto in evidente stato di agitazione che stava minacciando il personale del luogo sacro.

Minacce e aggressioni all’interno del Santuario

Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno individuato il soggetto, già conosciuto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti. L’uomo era impegnato in una discussione animata con il rettore del Santuario, che ha riferito di essere stato minacciato per la consegna di 100 euro. Secondo le ricostruzioni, il 40enne si era presentato poco prima nel negozio interno alla struttura, assumendo un atteggiamento aggressivo e minaccioso verso i dipendenti. Non solo: ha colpito con calci uno degli addetti e ha percosso violentemente il bancone, aumentando la tensione tra i presenti.

Le minacce esplicite e il clima di paura

Durante la richiesta di denaro, l’uomo avrebbe pronunciato frasi minatorie come “dammi 100 euro o spacco tutto e vado in galera”, generando un concreto stato di timore per l’incolumità del rettore e delle altre persone presenti nel Santuario. Il comportamento aggressivo e le minacce hanno reso necessario l’intervento immediato degli agenti.

Resistenza all’arresto e danneggiamenti

Gli operatori di polizia, valutata la gravità della situazione, hanno proceduto a bloccare il soggetto. Fin dal primo momento, il 40enne ha opposto una forte resistenza, minacciando anche i poliziotti e dimenandosi con violenza. Durante il trasporto a bordo della Volante, ha sferrato ripetuti calci contro le parti interne del veicolo, danneggiando il sistema di chiusura del finestrino lato passeggero e altra strumentazione in dotazione. Anche una volta giunto presso gli Uffici della Questura, il soggetto ha mantenuto un atteggiamento estremamente aggressivo nei confronti degli operatori.

I precedenti e le misure cautelari violate

Gli accertamenti successivi hanno permesso di appurare che il 40enne era gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione, tra cui furti, rapine, resistenza, estorsione, danneggiamento e lesioni personali. Inoltre, fino al 7 aprile scorso, era stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, già violata in occasione di recenti episodi delittuosi.

L’arresto e la convalida in direttissima

Alla luce della flagranza dei reati e della pericolosità dimostrata, l’uomo è stato tratto in arresto per tentata estorsione aggravata, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento, e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nella mattinata di giovedì 16 aprile si è tenuto il giudizio per direttissima, al termine del quale l’arresto è stato convalidato e nei confronti del 40enne è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere presso la casa circondariale “Due Palazzi” di Padova.

IPA