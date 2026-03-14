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È stata disposta la sospensione per 60 giorni della licenza di un circolo privato a Padova, dopo che numerosi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, aggressioni e la presenza abituale di soggetti pregiudicati sono stati accertati dalle forze dell’ordine. Il provvedimento, firmato dal Questore della provincia, è stato eseguito nella mattinata di venerdì 13 marzo, a seguito di un’attività investigativa che ha evidenziato gravi criticità in termini di ordine e sicurezza pubblica.

Le indagini e i controlli delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il circolo privato oggetto del provvedimento si trova in via Baviera a Padova ed è gestito da un’Associazione Sportiva Dilettantistica. Negli ultimi due anni, il locale è stato sottoposto a ripetuti controlli e interventi da parte della Polizia di Stato e dei Carabinieri, che hanno riscontrato una situazione di persistente criticità. Le attività di verifica hanno permesso di accertare episodi di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, aggressioni e la presenza abituale di soggetti pregiudicati e non associati.

Sequestri e deferimenti: i fatti principali

Nel corso di un’attività delegata dalla Procura della Repubblica di Padova, il 20 febbraio 2026 i Carabinieri hanno proceduto al sequestro di sostanze stupefacenti all’interno del circolo, trovate nella disponibilità sia di diversi avventori che di alcuni dipendenti. Un episodio analogo era già stato registrato il 6 ottobre 2025, quando, durante un controllo, è stato accertato il consumo di ketamina ed ecstasy in una delle sale del locale. In quell’occasione, un soggetto è stato deferito in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Presenza di soggetti pregiudicati e violazioni amministrative

Il 23 maggio 2025, la Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Padova, insieme alla Polizia Locale, ha effettuato un controllo amministrativo congiunto. All’interno del locale sono stati trovati soggetti non associati e con precedenti penali e di polizia, intenti a fruire dei servizi del circolo. Nel medesimo contesto, sono state riscontrate anche l’inosservanza del divieto di fumo nei locali chiusi e una carente attività di vigilanza da parte del gestore.

Un luogo di ritrovo per attività illecite

Le indagini svolte tra settembre 2024 e marzo 2025 hanno permesso di delineare il circolo come un abituale punto di incontro per soggetti non tesserati, dediti allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Le segnalazioni inviate alla Procura della Repubblica hanno evidenziato come l’associazione fosse diventata un luogo di aggregazione per persone coinvolte in attività illecite.

Episodi di rilievo: aggressioni e arresti

Durante il monitoraggio, sono stati registrati diversi episodi significativi. Il 25 marzo 2025 le forze dell’ordine sono intervenute per un’aggressione ai danni di un avventore, avvenuta anche con l’ostentazione di un’arma da fuoco. Il 21 febbraio 2025 è stato effettuato un arresto in flagranza per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, con contestuale segnalazione amministrativa di un secondo individuo ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90. Inoltre, tra dicembre 2024 e marzo 2025, sono state elevate ulteriori contestazioni amministrative per possesso di sostanze stupefacenti nei confronti di diversi avventori, a seguito del rinvenimento di ketamina, ecstasy e shaboo all’interno del locale.

Le motivazioni del provvedimento

L’attività istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Padova ha permesso di accertare che il circolo fosse stabilmente frequentato da persone dedite ad attività illecite connesse al traffico e al consumo di sostanze stupefacenti. Il locale si è così configurato come un luogo di aggregazione per soggetti pericolosi, privo di adeguate misure di vigilanza e prevenzione.

La decisione del Questore

Al termine dell’istruttoria, il Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha rilevato la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, in relazione ai gravi fatti riguardanti l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica e l’incolumità degli avventori. Considerata la gravità e l’attualità degli episodi accertati, nonché la necessità di interrompere una situazione di pericolo concreto per l’incolumità pubblica, il Questore ha disposto la sospensione per 60 giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande dell’associazione.

IPA