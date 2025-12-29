Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per evasione, tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale a Padova. Un cittadino moldavo di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato sorpreso mentre cercava di scassinare la porta d’ingresso di un esercizio commerciale. L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato bloccato dopo aver opposto resistenza agli agenti. Il Questore ha disposto nei suoi confronti misure di prevenzione e avviato la procedura di revoca del permesso di soggiorno.

Operazione della Polizia: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte di domenica 28 dicembre, quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Sezione Volanti è intervenuta in seguito a una segnalazione arrivata al numero di emergenza 113. Un residente di via Trieste aveva notato dalla finestra un uomo intento a forzare la porta d’ingresso di un esercizio commerciale situato lungo la stessa via.

L’intervento degli agenti e la scoperta degli strumenti da scasso

Giunti rapidamente sul posto, gli agenti hanno constatato che la porta del locale era stata completamente divelta. All’interno dell’esercizio commerciale, i poliziotti hanno individuato tracce di sangue che conducevano fino alla zona retrostante il bancone, dove era stato abbandonato un bastone piega tubi sporco di sangue. Seguendo la scia, gli operatori hanno trovato un uomo sdraiato a terra, nascosto dietro il bancone, che si rifiutava di collaborare nonostante i ripetuti inviti ad alzarsi.

La resistenza all’arresto e il fermo

Quando gli agenti hanno tentato di farlo alzare, il sospetto ha reagito con forza, colpendo più volte i poliziotti. Solo grazie all’intervento di un’altra Volante in supporto, è stato possibile bloccarlo definitivamente. Sottoposto a perquisizione personale, il 28enne è stato trovato in possesso di banconote per un totale di 110 euro, nascoste nella tasca dei pantaloni. Nel suo zaino sono stati rinvenuti diversi strumenti utilizzati per lo scasso: una cesoia, un coltellino, un cacciavite di 15 cm, una brugola di 18 cm e una molla piega tubi in acciaio di 52 cm, identica a quella trovata vicino al bancone e anch’essa sporca di sangue. Tutti gli oggetti sono stati sequestrati.

Identificazione e precedenti penali

Il soggetto, portato in Questura nonostante il suo atteggiamento ostile, è stato identificato come un cittadino moldavo di 28 anni, regolarmente residente in Italia nella provincia di Venezia. L’uomo risultava gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, tra cui rapina, furto, furto aggravato, furto in abitazione, ricettazione, porto di oggetti atti ad offendere, oltre a lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Dal 9 dicembre era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Le misure adottate dal Questore

Alla luce della flagranza del reato, il 28enne è stato arrestato e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Padova. Nella mattinata di lunedì 29 dicembre è stato sottoposto a giudizio per direttissima. Contestualmente, il Questore Marco Odorisio ha disposto nei suoi confronti la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio dal Comune di Padova per quattro anni e il D.Ac.Ur. ex art. 13bis DL 14/2017, che vieta l’accesso a tutti gli esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento della provincia per 3 anni. È stata inoltre avviata la procedura per la revoca del permesso di soggiorno tramite l’Ufficio Immigrazione.

Indagini in corso su altri furti

Parallelamente, la Questura di Padova sta procedendo a una revisione dettagliata dei furti avvenuti negli ultimi giorni sul territorio cittadino, per verificare eventuali collegamenti con il soggetto arrestato. L’obiettivo è accertare se il 28enne possa essere responsabile di altri episodi simili, dato il suo profilo criminale e i numerosi precedenti specifici.

