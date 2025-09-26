Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini egiziani fermati e avviati al rimpatrio nella mattinata di giovedì 25 settembre a Padova. I due giovani, entrambi irregolari sul territorio nazionale, sono stati trovati in possesso rispettivamente di 5 grammi di hashish e di un coltello a serramanico. L’intervento è stato disposto per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi della stazione ferroviaria, a seguito di segnalazioni da parte di residenti e commercianti della zona.

Operazione della Squadra Mobile: la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione al fenomeno dello spaccio di droga. Gli agenti della Squadra Mobile hanno agito in seguito a numerose segnalazioni giunte da cittadini e commercianti che lamentavano la presenza di gruppi di giovani stranieri sotto i portici della stazione ferroviaria di Padova, in particolare nell’area adiacente alla scuola di estetica Primia. In questa zona, infatti, era stato notato un via vai sospetto di persone e scambi che lasciavano presagire attività di spaccio.

L’osservazione e l’intervento degli agenti

Nella tarda mattinata di giovedì 25 settembre, i poliziotti hanno avviato un’attività di osservazione mirata. Hanno notato come i due giovani egiziani, insieme ad altri coetanei, si intrattenessero sotto i portici, parlando ad alta voce e creando disagio a chi voleva accedere alle attività commerciali della zona. Alla vista degli agenti, il gruppo ha tentato di allontanarsi, ma i poliziotti sono riusciti a bloccare proprio i due cittadini egiziani, sottoponendoli immediatamente a un controllo accurato.

I controlli e i sequestri: hashish e coltello

Durante la perquisizione, uno dei fermati, un 19enne egiziano irregolare in Italia, è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish, per un totale di circa 5 grammi, pronte per essere cedute. Il secondo giovane, un 20enne anch’egli egiziano e irregolare, nascondeva invece nella tasca dei pantaloni un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 15 centimetri.

Gli accertamenti in Questura

Accompagnati in Questura per l’identificazione, i due giovani sono stati sottoposti a narco test sulle sostanze sequestrate. L’esame ha confermato la presenza di cannabinoidi, accertando che si trattava effettivamente di hashish. Per il 19enne è quindi scattata l’accusa di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, mentre il 20enne è stato deferito per detenzione e possesso ingiustificato di arma.

La posizione dei due giovani: irregolari e deferiti alla Procura

Entrambi i cittadini egiziani sono risultati privi di permesso di soggiorno e irregolari sul territorio nazionale. Gli agenti hanno ricostruito che i due erano sbarcati in Italia poco più di un anno fa, arrivando a Lampedusa prima di trasferirsi a Padova, dove si sarebbero dedicati ad attività di spaccio nei pressi della stazione ferroviaria.

Il provvedimento del Questore e il trasferimento al CPR

Alla luce della loro posizione irregolare e delle accuse a loro carico, il Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha disposto il collocamento dei due giovani presso il CPR di Gradisca d’Isonzo, in provincia di Gorizia. La richiesta di assegnazione è stata inoltrata alla Direzione Centrale per l’Immigrazione, che ha autorizzato il trasferimento nella serata di giovedì 25 settembre. Gli agenti della Questura di Padova hanno quindi accompagnato i due cittadini egiziani nella struttura, dove resteranno in attesa del rimpatrio e del definitivo allontanamento dal territorio nazionale.

Le attività di controllo proseguiranno

La Polizia di Stato ha sottolineato che i servizi mirati di controllo e prevenzione nell’area della stazione ferroviaria continueranno anche nelle prossime settimane. L’obiettivo è quello di contrastare efficacemente il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai commercianti della zona.

IPA