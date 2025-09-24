Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e un’espulsione della Polizia di Stato a Padova: un cittadino srilankese di 40 anni è stato fermato durante un controllo di routine, e nella sua abitazione sono stati scoperti numerosi panetti di hashish nascosti sotto il letto. L’uomo è stato arrestato, processato e successivamente espulso dall’Italia con accompagnamento immediato alla frontiera. L’operazione è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 19 settembre nella zona Arcella di Padova, nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio finalizzate al contrasto dello spaccio di stupefacenti.

Il controllo e la scoperta della droga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando una pattuglia della Squadra Mobile ha fermato per un controllo un uomo che stava uscendo da un appartamento in zona Arcella, a Padova. L’uomo, un cittadino dello Sri Lanka di 40 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato a poche decine di metri dallo stabile da cui era appena uscito. Alla richiesta di esibire un documento d’identità, il soggetto ha inizialmente dichiarato di non averne con sé. Tuttavia, di fronte all’evidenza delle chiavi dell’abitazione in suo possesso, ha ammesso di avere il passaporto a casa.

L’ingresso nell’appartamento e il ritrovamento

Gli agenti hanno quindi accompagnato il 40enne nell’appartamento, di proprietà di un connazionale al momento assente, dove l’uomo disponeva di una stanza ad uso esclusivo. Una volta entrati, i poliziotti hanno subito percepito un forte odore acre, tipico delle sostanze stupefacenti, proveniente dalla camera da letto dell’uomo. Il comportamento sempre più nervoso e agitato del fermato, che cercava di convincere gli agenti a concludere il controllo in un’altra stanza, ha insospettito ulteriormente i poliziotti.

Il sequestro dei panetti di hashish

Un rapido controllo sotto il letto ha permesso agli investigatori di rinvenire un borsone contenente circa cinquanta panetti di hashish, tutti ben confezionati, oltre a un bilancino elettronico, una macchina per il sottovuoto e materiale per il confezionamento. Il materiale sequestrato ha confermato i sospetti degli agenti circa l’attività di spaccio svolta dal cittadino srilankese.

L’arresto e la custodia cautelare

Il 40enne è stato quindi accompagnato in Questura, dove è stato identificato come cittadino dello Sri Lanka, irregolare sul territorio nazionale. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era entrato in Italia nell’ottobre dell’anno precedente, senza aver mai svolto alcuna attività lavorativa. Al termine delle procedure di identificazione, vista la flagranza del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio, l’uomo è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale “Due Palazzi” di Padova, a disposizione della Procura della Repubblica, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, che si è svolta lunedì 22 settembre.

La misura cautelare e la scarcerazione

Durante l’udienza di convalida, il GIP ha confermato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’arrestato la misura cautelare personale del divieto di dimora nella regione Veneto. Dopo la scarcerazione, il cittadino srilankese è stato affidato all’Ufficio Immigrazione per la verifica della sua posizione sul territorio nazionale.

Le verifiche sull’irregolarità e la revoca del visto

Dai controlli effettuati dal personale dell’Ufficio Immigrazione è emerso che il 40enne era entrato in Italia nell’ottobre 2024 con un visto per motivi di lavoro subordinato e aveva avviato le pratiche per la regolarizzazione presso la Prefettura di Ravenna. Tuttavia, a seguito di ulteriori accertamenti, sono state riscontrate gravi irregolarità amministrative dovute alla natura fittizia del rapporto di lavoro dichiarato. Di conseguenza, il visto di ingresso è stato revocato e l’uomo ha perso la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno.

L’espulsione per pericolosità sociale

Alla luce della situazione di irregolarità e dell’arresto in flagranza per spaccio, nei confronti del cittadino srilankese è stato adottato un provvedimento di espulsione per motivi di pericolosità sociale, con accompagnamento immediato alla frontiera. Il Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha firmato il provvedimento, successivamente convalidato dal Giudice di Pace.

Il rimpatrio e la consegna alle autorità srilankesi

Nella giornata di martedì 23 settembre, il Giudice di Pace ha confermato la validità del provvedimento di espulsione. Il personale dell’Ufficio Immigrazione ha quindi accompagnato il cittadino srilankese presso l’aeroporto di Venezia Marco Polo, dove è stato imbarcato su un volo diretto a Colombo (Sri Lanka), con un servizio di scorta internazionale incaricato di consegnarlo alle autorità del suo Paese d’origine. L’operazione si è conclusa con il definitivo rimpatrio dell’uomo, che è stato così allontanato dal territorio nazionale.

L’intervento della Polizia di Stato si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di stupefacenti nella zona Arcella di Padova. L’operazione ha permesso di sottrarre dal mercato illecito una notevole quantità di droga e di assicurare alla giustizia un soggetto ritenuto pericoloso per l’ordine pubblico.

