Furto aggravato e ricettazione sono le accuse a carico di due uomini arrestati dalla Polizia a Padova dopo essere stati sorpresi a rubare una borsa da un’auto parcheggiata. L’operazione è stata condotta mercoledì scorso, quando gli agenti hanno intercettato il veicolo sospetto in città, fermando quattro persone e sequestrando numerosi arnesi da scasso. I due arrestati sono sospettati di altri episodi simili avvenuti nelle ultime settimane, tra cui il furto di una borsa contenente 20.000 euro.

Le indagini e l’individuazione dei sospetti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo che la Squadra Mobile aveva già individuato nei giorni precedenti una BMW grigio chiaro, ritenuta collegata a una serie di furti aggravati su autovetture avvenuti a Padova e nei comuni limitrofi. Gli investigatori hanno monitorato il veicolo, sospettando che fosse utilizzato da una banda specializzata in furti a bordo di auto in sosta.

Il pedinamento e l’intervento della Polizia

Nel tardo pomeriggio di mercoledì, la BMW è stata avvistata mentre percorreva lentamente una via cittadina. Gli agenti, organizzati in più equipaggi, hanno seguito i movimenti dell’auto per tutta la serata, osservando che i suoi occupanti sembravano monitorare le principali aree di sosta e le vie più isolate, probabilmente alla ricerca di veicoli da colpire.

Il furto in via Vigonovese

La svolta è arrivata quando la BMW si è fermata in via Vigonovese, nei pressi di un ristorante. Uno degli occupanti è sceso, si è avvicinato a una Mercedes parcheggiata e, approfittando della distrazione della conducente impegnata in una telefonata, ha aperto rapidamente lo sportello destro, prelevando una borsa dall’abitacolo. Subito dopo, è risalito sull’auto dove lo attendevano i complici e il gruppo si è allontanato.

L’inseguimento e il fermo dei sospetti

Poco dopo, la Polizia è riuscita a raggiungere e fermare la BMW sospetta. I due più giovani, seduti sui sedili posteriori, hanno tentato la fuga a piedi, ma sono stati bloccati dopo un inseguimento di oltre un chilometro da parte di due agenti. Gli altri due occupanti sono stati identificati sul posto.

La perquisizione e il sequestro

Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno trovato una borsa da donna contenente circa 1.000 euro e i documenti di una cittadina cinese, proprietaria della Mercedes appena derubata. La donna, rintracciata poco dopo, ha confermato di aver subito il furto della borsa dal sedile passeggero mentre era distratta al telefono.

All’interno della BMW sono stati inoltre rinvenuti numerosi arnesi atti allo scasso, tra cui punte da trapano, martelletti per infrangere i vetri, torce, guanti, mascherine e passamontagna, strumenti tipicamente utilizzati per il travisamento durante i furti.

Gli arresti e le denunce

I quattro fermati sono stati accompagnati in Questura per l’identificazione. Il conducente e il passeggero, che aveva materialmente commesso il furto, sono stati arrestati in flagranza di reato. I due più giovani, risultati essere figli di uno degli arrestati, sono stati denunciati in concorso per furto aggravato.

Collegamenti con altri episodi e indagini in corso

L’attività investigativa della Squadra Mobile è proseguita senza sosta, poiché i due arrestati sono sospettati di essere gli autori di altri furti aggravati avvenuti nelle settimane precedenti. Tra questi, spicca il furto di una borsa contenente 20.000 euro in contanti, sottratta la sera del 10 settembre a un cittadino cinese mentre faceva rifornimento presso un distributore di Corso Stati Uniti. Un altro episodio risale al 12 settembre, quando presso l’area di servizio Limenella è stato infranto il vetro di un’auto di un turista olandese per rubare uno zainetto con una macchina fotografica di valore e altri effetti personali.

Gli investigatori ritengono che la banda possa essere responsabile di numerosi altri episodi simili verificatisi in città e provincia nelle ultime settimane.

Le misure cautelari e le conseguenze

Al termine delle procedure in Questura, i due arrestati sono stati condotti presso la casa circondariale di Padova in attesa della convalida dell’arresto, che si è tenuta nella mattinata di venerdì. All’esito dell’udienza, in attesa del processo, il giudice ha disposto per entrambi la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, con il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne.

