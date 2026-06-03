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È stato identificato e sottoposto a perquisizione un 28enne di Padova, accusato di diffamazione aggravata e deturpamento e imbrattamento di cose altrui per aver scritto una frase offensiva sull’auto di un giornalista durante la manifestazione della Giornata Internazionale della Donna. L’operazione è stata condotta dalla D.I.G.O.S. della Questura di Padova su delega della Procura della Repubblica.

Le indagini e la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio il 9 marzo, quando in piazza delle Erbe, nel centro cittadino di Padova, si è svolta una manifestazione promossa dal movimento femminista “Non Una di Meno”. L’evento, che ha visto la partecipazione di circa 600 persone, era stato organizzato in occasione della Giornata Internazionale della Donna e si è articolato in un corteo con slogan contro guerre, imperialismo, lavoro povero e politiche repressive.

La scritta sull’auto del giornalista

Durante il passaggio del corteo, alcune autovetture della stampa locale erano parcheggiate lungo la strada per documentare l’evento. In quel frangente, un individuo ha imbrattato la Ford Fiesta della società Editrice T.N.V. – Telenuovo, utilizzata da un reporter, scrivendo sul paraurti posteriore la frase “GIORNALISTA TERRORISTⒶ”. Il gesto è stato subito denunciato dal giornalista presso la Questura, dando così avvio alle indagini.

L’attività investigativa della D.I.G.O.S.

La D.I.G.O.S., sotto la direzione della Procura della Repubblica di Padova, ha avviato una complessa attività investigativa. Gli agenti hanno analizzato una grande quantità di filmati provenienti dagli impianti di videosorveglianza cittadini. Questa attività ha permesso di confrontare le immagini con i soggetti noti per la partecipazione a manifestazioni simili nel centro cittadino. Grazie a questa capillare analisi, è stato possibile isolare la condotta e identificare il presunto autore della scritta, un giovane gravitante nell’area dei circuiti anarco-antagonisti locali.

La perquisizione e le misure adottate

Nelle prime ore della mattina di mercoledì 3 giugno, i poliziotti della D.I.G.O.S. hanno eseguito la perquisizione personale e locale nei confronti del 28enne padovano, come disposto dalla Procura della Repubblica. Al termine dell’operazione, il Questore della Provincia di Padova, Marco Odorisio, ha attivato la Divisione Polizia Anticrimine e ha adottato nei confronti dell’indagato la Misura di Prevenzione Personale dell’Avviso Orale.

Le accuse e il contesto

Il giovane è stato deferito all’Autorità giudiziaria per diffamazione aggravata e deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Il gesto, avvenuto durante una manifestazione pubblica, ha suscitato particolare attenzione sia per il contesto in cui si è verificato sia per la natura dell’offesa rivolta a un operatore dell’informazione. La scritta, infatti, è stata interpretata come un attacco alla libertà di stampa e al diritto di cronaca, valori fondamentali in una società democratica.

IPA