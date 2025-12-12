Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 43 misure di prevenzione personale il bilancio delle attività della Divisione anticrimine della Questura di Padova, che hanno coinvolto 24 ragazzi tra i 15 e 29 anni, tra cui otto minorenni e una donna. I provvedimenti sono stati emessi dal questore Marco Odorisio a seguito di numerosi episodi di bullismo e atti di criminalità registrati negli ultimi mesi nel centro storico e nell’hinterland cittadino, in particolare nei comuni di Cittadella e Tombolo.

Le indagini e le segnalazioni dei cittadini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è nata dalle numerose segnalazioni arrivate da cittadini ed esercenti commerciali delle aree interessate. Questi hanno denunciato la presenza di gruppi di giovani che, negli ultimi mesi, si sono resi responsabili di comportamenti violenti e pericolosi, creando un clima di insicurezza tra residenti e commercianti.

I reati contestati e le modalità delle azioni

Le indagini hanno permesso di accertare che i ragazzi coinvolti si sono resi protagonisti di diversi episodi di lesioni aggravate, rapine, minaccia, furto, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e furti aggravati. In particolare, è stato documentato come i giovani entrassero spesso negli esercizi commerciali a bordo di monopattini, danneggiando gli arredi interni e spaventando i clienti. Dopo aver creato scompiglio, si impossessavano della merce esposta e si davano rapidamente alla fuga.

Le aggressioni agli studenti e i furti nei bar

Un altro modus operandi emerso dalle indagini riguarda le aggressioni ai danni di studenti all’uscita dagli istituti superiori. In questi casi, i ragazzi avvicinavano le vittime, le minacciavano e le accerchiavano, costringendole a consegnare denaro o a comprare loro da bere nei bar vicini. Questi episodi hanno contribuito ad alimentare la preoccupazione tra le famiglie e il personale scolastico delle zone coinvolte.

Controlli e sequestri durante i pattugliamenti

Nel corso dei normali pattugliamenti del territorio, soprattutto nei parchi comunali e nelle aree frequentate dalla movida giovanile, alcuni dei giovani sottoposti alle misure sono stati fermati dalla Polizia e trovati in possesso di sostanze stupefacenti, armi da taglio e oggetti atti ad offendere. Per questi motivi, sono stati denunciati per i relativi reati e sottoposti a ulteriori accertamenti.

I provvedimenti adottati dalla Questura

Al termine delle indagini, il questore di Padova ha disposto 43 misure di prevenzione personale. Nel dettaglio, nei confronti di sei persone sono stati emessi sette Daspo “Willy” e un Daspo urbano per spaccio di sostanze stupefacenti. A nove ragazzi è stato notificato il foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno per quattro anni nei comuni di Cittadella e Tombolo. Per 20 giovani sono stati emessi altrettanti avvisi orali a causa dei precedenti penali. Altri cinque ragazzi hanno ricevuto il Daspo fuori contesto, della durata di tre anni, che vieta loro l’accesso alle manifestazioni sportive.

Il caso del 17enne e le misure specifiche

Tra i destinatari dei provvedimenti figura anche un 17enne, denunciato per aver minacciato un coetaneo con un coltello, costringendolo a consegnare il portafoglio e due sigarette elettroniche. Per questo episodio, il giovane ha ricevuto un Daspo urbano della durata di un anno, relativo al comune di Cittadella.

IPA