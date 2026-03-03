Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un’operazione della Squadra Mobile di Padova ha portato all’arresto di una banda specializzata in furti ai danni di negozi di ottica. L’azione si è conclusa questa mattina a Bologna, dove i sospetti sono stati bloccati mentre tentavano di cambiare auto dopo aver messo a segno una spaccata in via Martiri della Libertà. L’intervento è stato reso necessario per contrastare una serie di reati predatori che avevano colpito esercizi commerciali della zona.

Operazione della Squadra Mobile: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nelle prime ore di questa mattina, quando la Sala Operativa della Questura di Padova ha ricevuto una segnalazione di allarme per intrusione presso il negozio “Officine Ottiche Gianeletti” in via Martiri della Libertà. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, riscontrando che la vetrata del negozio era stata infranta con un tombino in ghisa prelevato dalla vicina Riviera Mugnai. I malviventi avevano già razziato un ingente quantitativo di occhiali e articoli ottici, per un valore di decine di migliaia di euro.

L’inseguimento e il fermo a Bologna

Le indagini, già in corso da tempo per contrastare i furti ai danni di negozi di ottica e pelletteria griffata, hanno permesso agli agenti della Squadra Mobile di individuare l’autovettura utilizzata dalla banda: un’Alfa Romeo 159 con targa francese, già nota per essere stata coinvolta in altri colpi e per aver attraversato più volte il confine tra Italia e Slovenia. Nei giorni precedenti, la vettura era stata monitorata mentre si spostava nuovamente nella provincia di Padova, facendo temere un nuovo colpo nella città del Santo.

Questa mattina, dopo aver localizzato l’auto sulla tratta autostradale Padova-Bologna A13, gli agenti hanno seguito i movimenti dei sospetti fino a Bologna. Qui, alle ore 8 di questa mattina, la banda si è fermata in via Bainsizza, nel quartiere Saragozza. Quattro persone, con alcuni borsoni, sono scese dall’Alfa Romeo e sono salite su una Ford Galaxi con targa rumena. Gli agenti sono intervenuti bloccando il gruppo e impedendo ogni tentativo di fuga.

Identificazione e precedenti dei fermati

I quattro fermati sono stati identificati come cittadini rumeni, di età compresa tra 28 e 44 anni. Due di loro risultano avere precedenti specifici e condanne per reati contro il patrimonio, tra cui furti della stessa tipologia. Sussistendo gravi e concordanti indizi di colpevolezza per il furto aggravato in concorso, i quattro sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, venendo trasferiti presso la Casa Circondariale Felsinea.

Refurtiva recuperata e possibili collegamenti con altri colpi

Sull’autovettura sono stati rinvenuti e recuperati tutti gli articoli sottratti dal negozio “Officine Ottiche Gianeletti”, oltre a due sacchi contenenti profumi griffati, probabilmente provento di un altro furto avvenuto in Italia. L’intera refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario del negozio di ottica.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Squadra Mobile di Padova per verificare se la stessa banda sia responsabile di altre spaccate ai danni di esercizi commerciali in Veneto, Emilia Romagna e Toscana. In particolare, si ipotizza un collegamento con la spaccata avvenuta il 17 dicembre 2025 presso l’Ottica “Max” di via San Fermo a Padova, dove erano stati sottratti articoli ottici e occhiali per un valore di oltre 200.000 euro.

Un gruppo organizzato e transnazionale

Le indagini hanno permesso di ricostruire l’attività di una cellula criminale ben strutturata, operante tra Italia e Romania e specializzata in reati predatori ai danni di negozi di ottica e pelletteria di marca. La refurtiva, secondo quanto emerso, era destinata al mercato illegale dell’area balcanica, dove veniva riciclata e rivenduta. L’autovettura utilizzata per i colpi aveva effettuato numerosi passaggi di frontiera, confermando la natura transnazionale dell’organizzazione.

