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Due minorenni segnalati per rapina in zona Madonna Pellegrina a Padova, dove un quindicenne è stato minacciato e derubato da due coetanei all’uscita da scuola. I responsabili, già noti alle forze dell’ordine per precedenti simili, sono stati individuati e sottoposti a misure di prevenzione.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in via Marchetto da Padova, nella zona Madonna Pellegrina. Un quindicenne residente in provincia ha contattato la linea di emergenza 113 dopo essere stato avvicinato da due ragazzi appena usciti da un istituto scolastico. I due, con atteggiamento intimidatorio, lo hanno minacciato di morte se non avesse consegnato il denaro che aveva con sé.

La dinamica della rapina

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la vittima, spaventata dalle minacce e dal comportamento aggressivo dei due coetanei, ha consegnato una banconota da 20 euro per poi allontanarsi rapidamente e mettersi in salvo. Dopo aver raggiunto un luogo sicuro, il ragazzo ha chiamato la Polizia e avvisato i genitori dell’aggressione subita a scopo di rapina.

Le indagini e l’individuazione dei responsabili

Ricevuta la segnalazione, la Sala Operativa ha inviato sul posto una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volanti. Gli agenti, insieme ai colleghi della Squadra Mobile, hanno raccolto le prime informazioni e avviato le ricerche dei due presunti autori. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, sono riusciti a individuare nelle vicinanze due giovani che, alla vista della Volante, hanno tentato di allontanarsi rapidamente.

L’identificazione e il recupero del denaro

I poliziotti hanno fermato i due ragazzi e li hanno accompagnati in Questura per l’identificazione. Si tratta di due diciassettenni, uno italiano e uno tunisino, entrambi frequentatori dell’istituto scolastico da cui erano stati visti uscire. Dai controlli è emerso che i due erano già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici di rapina in concorso, per i quali erano stati segnalati alla Procura per i Minorenni di Venezia nei mesi di gennaio e marzo di quest’anno.

La confessione e la restituzione della refurtiva

Convocati in Questura insieme ai genitori, i due giovani hanno ammesso le proprie responsabilità e consegnato agli agenti la banconota da 20 euro sottratta alla vittima. Il denaro è stato così recuperato e restituito al quindicenne.

Le misure di prevenzione adottate

Alla luce dei precedenti e della gravità dell’episodio, il Questore della provincia di Padova Marco Odorisio ha disposto per entrambi i ragazzi, già destinatari di avviso orale e DASPO Willy, la misura di prevenzione personale del DASPO fuori contesto per 5 anni. I due sono stati segnalati nuovamente alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Venezia per il reato di rapina in concorso e riaffidati alle rispettive famiglie.

IPA