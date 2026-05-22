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Un arresto e un ingente sequestro di sostanze stupefacenti in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Padova. Un cittadino nigeriano di 34 anni, richiedente asilo, è stato fermato e tradotto in carcere per detenzione ai fini di spaccio di 350 grammi di eroina e 8 pastiglie di ecstasy, a seguito di un’attività di controllo del territorio e di indagini partite da segnalazioni dei residenti.

Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto al traffico di stupefacenti disposti quotidianamente dal Questore di Padova, Marco Odorisio. Gli agenti della Squadra Mobile hanno agito in seguito a diverse segnalazioni ricevute nei giorni precedenti da alcuni abitanti della zona di via Paganini, che avevano notato movimenti sospetti riconducibili a un uomo solito nascondere oggetti nelle aiuole e nelle fioriere del quartiere.

L’osservazione e il blitz in via Paganini

La pattuglia della Squadra Mobile si è appostata in via Paganini, dove ha osservato il sospettato mentre si chinava nei pressi della recinzione di un condominio per recuperare un mazzo di chiavi da un nascondiglio improvvisato. Dopo essersi guardato intorno per assicurarsi di non essere seguito, l’uomo è entrato nel giardino condominiale e ha nascosto alcuni involucri in due vasi, scavando con le mani per creare dei nascondigli di fortuna. Successivamente, è salito al terzo piano dello stabile ed è entrato in un appartamento utilizzando le chiavi appena recuperate.

Il fermo e la perquisizione

Pochi minuti dopo, il cittadino nigeriano è uscito dall’appartamento e ha tentato di occultare nuovamente le chiavi nel luogo dove le aveva prese. Gli agenti sono intervenuti e lo hanno fermato. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire nel suo portafogli 8 pastiglie di ecstasy e 300 Euro in contanti. Nei due vasi dove era stato visto poco prima, i poliziotti hanno trovato complessivamente 30 ovuli di eroina, per un totale di circa 350 grammi, ancora da suddividere in dosi per essere spacciate. All’interno dell’appartamento, sono stati recuperati altri 230 Euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’identificazione e i precedenti

L’uomo è stato accompagnato in Questura, dove è stato identificato come un cittadino nigeriano di 34 anni, richiedente asilo, senza un domicilio stabile a Padova e privo di occupazione. Dagli accertamenti è emerso che già nell’agosto 2024 era stato arrestato a Padova per detenzione ai fini di spaccio di 13 ovuli di eroina e cocaina, venendo poi condannato a 7 mesi di reclusione con sospensione della pena e applicazione della misura cautelare del divieto di dimora in Veneto.

Le conseguenze dell’operazione

Per quanto accertato, la Squadra Mobile ha proceduto all’arresto del cittadino nigeriano per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo gli accertamenti, l’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Padova a disposizione della Procura della Repubblica. Lo stupefacente sequestrato sarà sottoposto ad analisi per determinarne il principio attivo e il numero di dosi che sarebbero potute essere ricavate, mentre il denaro rinvenuto è stato interamente sequestrato in attesa della confisca.

L’udienza di convalida

Nella mattinata di venerdì 22 maggio, si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato il provvedimento e disposto la misura della custodia cautelare in carcere per il cittadino nigeriano, che rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

IPA