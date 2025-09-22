Padova, nasconde la droga nella macchinina del figlio: arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati arrestati e ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati nel corso di due distinte operazioni della Polizia di Stato a Padova. Gli arresti sono avvenuti nei quartieri Mortise e Arcella tra il 18 settembre e il 19 settembre, nell’ambito di servizi mirati al contrasto dello spaccio di droga. Gli agenti hanno sequestrato oltre 25 grammi di eroina, 20 grammi di cocaina e 6.000 euro in contanti, procedendo anche al fermo di un cittadino nigeriano e di un tunisino, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Le operazioni sono state condotte per arginare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti che interessa la città veneta.

Operazione in via Mortise: arrestato cittadino nigeriano

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il primo intervento si è svolto nel pomeriggio di giovedì 18 settembre in via Mortise, dove gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un 28enne cittadino nigeriano. L’uomo è stato sorpreso mentre cedeva una dose di eroina a un tossicodipendente italiano in cambio di 20 euro. L’acquirente, un 40enne già noto come assuntore, era stato seguito dagli agenti dopo essere stato notato in atteggiamento sospetto a bordo di una bicicletta, a qualche chilometro di distanza dal luogo dello scambio.

Giunto in via Mortise, il quarantenne si è avvicinato al giovane nigeriano e ha effettuato un rapido scambio di mano. Gli agenti in borghese sono intervenuti tempestivamente, bloccando sia il presunto spacciatore che l’acquirente. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire un’ulteriore dose di eroina nella tasca dei pantaloni del nigeriano, per un totale di circa 1 grammo suddiviso in due dosi.

La perquisizione domiciliare e il sequestro di droga e denaro

Gli investigatori hanno poi esteso la perquisizione all’abitazione del sospettato, situata poco distante dal luogo dell’arresto. All’interno dell’appartamento sono stati trovati oltre 6.000 euro in contanti, nascosti in vari punti della casa. Nel sottoscala, dentro una macchinina elettrica appartenente al figlioletto dell’arrestato, gli agenti hanno scoperto un sacchetto di nylon contenente 41 involucri di eroina per un peso complessivo di 25 grammi e un ovulo di cocaina di circa 20 grammi.

Sia il denaro che la droga sono stati sottoposti a sequestro penale. Gli accertamenti successivi hanno confermato che l’acquirente aveva già acquistato in passato dosi di eroina dallo stesso pusher, motivo per cui è stato sanzionato amministrativamente come assuntore di sostanze stupefacenti.

Precedenti penali e provvedimenti giudiziari

L’uomo arrestato, regolare sul territorio nazionale, era già stato condannato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel 2023 e per furto con strappo nel 2024. Dopo le formalità di rito, il nigeriano è stato condotto presso la Casa circondariale “Due Palazzi” di Padova e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.

Secondo arresto all’Arcella: tunisino sorpreso con cocaina e hashish

Il giorno successivo, venerdì 19 settembre, un’altra operazione della Squadra Mobile ha portato all’arresto di un 28enne cittadino tunisino nel quartiere Arcella. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti specifici, è stato notato mentre prelevava degli involucri da un mobile copri-caldaia all’interno di un condominio in via dei Menabuoi. Poco dopo, è stato visto consegnare due dosi di cocaina a un giovane acquirente, ricevendo in cambio 80 euro in contanti.

Gli agenti sono intervenuti immediatamente, riuscendo a bloccare sia il tunisino, che aveva ancora in mano il denaro, sia l’acquirente, trovato in possesso delle due dosi di cocaina appena acquistate. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire anche una dose di hashish e ulteriori 320 euro in contanti. All’interno del mobile copri-caldaia sono state trovate altre 3 dosi di cocaina, per un totale di circa 4 grammi.

Misure cautelari e provvedimenti amministrativi

Entrambi i fermati sono stati accompagnati in Questura. L’acquirente è stato sanzionato amministrativamente, mentre il tunisino, già arrestato lo scorso maggio per spaccio, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo. All’esito dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Padova.

Inoltre, in quanto irregolare sul territorio nazionale, il Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha disposto l’accompagnamento del tunisino presso il Centro per il Rimpatrio di Brindisi, al fine dell’allontanamento dal territorio italiano.

IPA