Padova, quattro arresti in una settimana: droga, carte rubate e aggressioni contro gli agenti

È di quattro arresti il bilancio delle operazioni di polizia condotte a Padova per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, la resistenza a pubblico ufficiale e il possesso ingiustificato di carte di pagamento. Gli arresti sono stati effettuati tra il 23 e il 29 marzo in diverse zone della città.

Dettagli delle operazioni

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le operazioni hanno visto coinvolti diversi reparti della Questura di Padova. Il 23 marzo, un 32enne tunisino è stato arrestato in via Po’ per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito due agenti durante un controllo. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato sottoposto a giudizio direttissimo e gli è stata imposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Arresto per possesso di carte rubate

Il 27 marzo, in via Pontevigodarzere, un 35enne tunisino è stato arrestato per possesso ingiustificato di carte di pagamento rubate. L’uomo, trovato in possesso di una lama e carte di credito di dubbia provenienza, è stato sottoposto al divieto di dimora a Padova.

Minorenne arrestato per spaccio

Il 29 marzo, in via Di Nanni, un 16enne tunisino è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato trovato con 21 grammi di eroina nascosti in scatole con chiusura a calamita, metodo già utilizzato dal padre in precedenti arresti.

Arresto per spaccio in via Tommaseo

Nella stessa giornata, in via Tommaseo, un 27enne gambiano è stato arrestato per spaccio di hashish. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato con 25 grammi di hashish. Il Questore ha avviato il procedimento per la revoca del suo permesso di soggiorno.

