Padova, rissa per gelosia all'alba: sei giovani denunciati e colpiti da Daspo urbano al Portello

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sei giovani sono stati denunciati per rissa a Padova, con conseguente divieto di accesso alle aree urbane del Portello. L’episodio è avvenuto alle ore 6 circa di domenica 30 marzo, quando due gruppi di ragazzi si sono scontrati per motivi di gelosia.

Provvedimenti di sicurezza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore di Padova Marco Odorisio ha disposto sei provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico intrattenimento della zona del Portello. Questi provvedimenti, noti come DASPO WILLY, sono stati emessi nei confronti dei giovani coinvolti nella rissa aggravata.

Intervento delle forze dell’ordine

Poco prima delle 6 del mattino, due Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura sono state inviate in via del Portello a seguito di una segnalazione pervenuta sulla linea di emergenza 113. Gli agenti hanno riscontrato che la rissa era scoppiata per motivi di gelosia legati alla contesa di alcune ragazze.

Conseguenze legali

Tutti e sei i giovani, di età compresa tra i 22 e i 28 anni, sono stati identificati e indagati in stato di libertà per rissa. Tra loro, una coppia di gemelli 26enni, già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali specifici, ha ricevuto un provvedimento di allontanamento della durata di 3 anni, mentre gli altri quattro giovani sono stati allontanati per 2 anni.

Precedenti penali

I gemelli erano stati denunciati nel 2022 per il reato di lesioni personali dopo aver aggredito un coetaneo all’uscita di una discoteca, causandogli la frattura delle ossa nasali. Per la gravità delle loro condotte, sono stati destinatari anche di un avviso orale come misura di prevenzione.

Fonte foto: IPA