Eseguito un arresto per evasione e furto aggravato a Padova, dove un uomo di 49 anni è stato fermato dopo aver violato gli arresti domiciliari e aver tentato un nuovo episodio di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato anche denunciato per il possesso di arnesi atti allo scasso. Il Questore ha disposto nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio per quattro anni dal Comune.

L’arresto nella notte: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio messe in atto dalla Questura di Padova. L’intervento si è reso necessario a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 113 da parte della vittima, una donna di 36 anni residente nella zona Chiesanuova.

La notte del 12 gennaio, intorno alle 3.10, una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Sezione Volanti è intervenuta in zona Chiesanuova dopo che la donna aveva notato l’ex compagno scavalcare la recinzione della sua abitazione e introdursi nel giardino. L’uomo, già denunciato per minacce e protagonista di precedenti episodi di atti persecutori, si è diretto verso il ripostiglio dell’abitazione. Le grida della donna lo hanno messo in fuga, ma prima di allontanarsi è riuscito a sottrarre alcuni oggetti dal retro del giardino.

L’identificazione e il fermo

Le pattuglie, già informate dei fatti pregressi, hanno raggiunto rapidamente l’abitazione della donna. Un secondo equipaggio ha perlustrato la zona, individuando l’uomo mentre si avvicinava a una vecchia bicicletta lasciata a bordo strada. Gli agenti lo hanno visto collocare una busta nel portapacchi posteriore della bicicletta: all’interno sono stati trovati un trapano e un paio di guanti, risultati rubati dal ripostiglio della ex compagna.

I precedenti e la misura cautelare

L’uomo, identificato come cittadino italiano di 49 anni, era già gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, lesioni personali, evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Era stato arrestato il 5 gennaio per atti persecutori nei confronti della stessa donna e sottoposto agli arresti domiciliari, misura disposta dal G.I.P. del Tribunale di Padova in sede di convalida dell’arresto.

Le accuse e i provvedimenti

Alla luce dei fatti, il 49enne è stato arrestato in flagranza per evasione e deferito all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato in abitazione. È stato posto a disposizione della Procura della Repubblica di Padova in attesa del giudizio per direttissima. Durante gli accertamenti in Questura, gli agenti hanno rinvenuto nei suoi indumenti due chiavi inglesi, una tronchese e una pinza, strumenti atti allo scasso, per il cui possesso è stato denunciato.

