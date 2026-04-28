Padova, ruba vestiti e aggredisce i commessi con le stampelle per fuggire: arrestato un 41enne
Arrestato a Padova un 41enne per tentata rapina: ha aggredito i dipendenti di un negozio durante la fuga dopo aver rubato abbigliamento.
Un arresto per tentata rapina nel centro di Padova, dove un uomo di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver aggredito i dipendenti di un negozio di abbigliamento nel tentativo di fuggire con della merce rubata. L’episodio è avvenuto all’interno di un esercizio commerciale, dove l’uomo, originario dell’Est Europa e residente in città, è stato sorpreso mentre cercava di allontanarsi senza pagare alcuni capi d’abbigliamento.
La dinamica dei fatti secondo i Carabinieri
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è scattato quando il responsabile del negozio, insospettito dal comportamento di un cliente che si muoveva con l’ausilio di stampelle ortopediche, ha deciso di osservarlo a distanza. L’uomo, dopo aver raggiunto il piano superiore del negozio, è stato notato mentre si aggirava con fare guardingo tra gli scaffali.
Intuendo che potesse essere in corso un furto, il responsabile si è posizionato nei pressi dell’uscita, pronto a intervenire. Quando il sospettato ha oltrepassato le barriere antitaccheggio, che sono regolarmente entrate in funzione, è stato bloccato. Sotto la giacca indossava una seconda giacca e una maglietta, appena sottratte dagli scaffali.
Il tentativo di fuga e l’aggressione ai dipendenti
In un primo momento, l’uomo ha riconsegnato la giacca, ma subito dopo ha tentato la fuga attraverso un’uscita secondaria. Il responsabile del negozio e alcuni addetti lo hanno inseguito e raggiunto. A quel punto, il 41enne ha reagito con violenza, agitando le stampelle ortopediche contro i dipendenti nel tentativo di guadagnarsi la fuga.
La situazione è rapidamente degenerata, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine. È stata immediatamente allertata la centrale operativa tramite il 112, che ha inviato sul posto una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Padova.
L’arresto e il recupero della refurtiva
Il tempestivo arrivo dei militari ha permesso di fermare l’uomo, che aveva ancora addosso la maglietta munita di etichetta e placca antitaccheggio. La refurtiva è stata subito restituita al negozio. L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per tentata rapina e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale, in attesa dell’udienza di convalida disposta dalla Procura della Repubblica di Padova.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.