Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per tentata rapina nel centro di Padova, dove un uomo di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver aggredito i dipendenti di un negozio di abbigliamento nel tentativo di fuggire con della merce rubata. L’episodio è avvenuto all’interno di un esercizio commerciale, dove l’uomo, originario dell’Est Europa e residente in città, è stato sorpreso mentre cercava di allontanarsi senza pagare alcuni capi d’abbigliamento.

La dinamica dei fatti secondo i Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è scattato quando il responsabile del negozio, insospettito dal comportamento di un cliente che si muoveva con l’ausilio di stampelle ortopediche, ha deciso di osservarlo a distanza. L’uomo, dopo aver raggiunto il piano superiore del negozio, è stato notato mentre si aggirava con fare guardingo tra gli scaffali.

Intuendo che potesse essere in corso un furto, il responsabile si è posizionato nei pressi dell’uscita, pronto a intervenire. Quando il sospettato ha oltrepassato le barriere antitaccheggio, che sono regolarmente entrate in funzione, è stato bloccato. Sotto la giacca indossava una seconda giacca e una maglietta, appena sottratte dagli scaffali.

Il tentativo di fuga e l’aggressione ai dipendenti

In un primo momento, l’uomo ha riconsegnato la giacca, ma subito dopo ha tentato la fuga attraverso un’uscita secondaria. Il responsabile del negozio e alcuni addetti lo hanno inseguito e raggiunto. A quel punto, il 41enne ha reagito con violenza, agitando le stampelle ortopediche contro i dipendenti nel tentativo di guadagnarsi la fuga.

La situazione è rapidamente degenerata, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine. È stata immediatamente allertata la centrale operativa tramite il 112, che ha inviato sul posto una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Padova.

L’arresto e il recupero della refurtiva

Il tempestivo arrivo dei militari ha permesso di fermare l’uomo, che aveva ancora addosso la maglietta munita di etichetta e placca antitaccheggio. La refurtiva è stata subito restituita al negozio. L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per tentata rapina e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale, in attesa dell’udienza di convalida disposta dalla Procura della Repubblica di Padova.

IPA