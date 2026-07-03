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Un arresto per tentato omicidio nel quartiere Arcella di Padova. Un 50enne cittadino senegalese è stato fermato dopo aver accoltellato un 36enne tunisino irregolare. L’aggressione, avvenuta intorno alle 6 di venerdì 3 luglio, sarebbe riconducibile a questioni legate ad attività illecite tra i due uomini.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore della mattina. Intorno alle 5.55, la Sala Operativa della Questura ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini che riferivano di una violenta aggressione in corso in via Dalmazia, dove un uomo stava colpendo ripetutamente un altro individuo con un coltello.

Due pattuglie della Squadra Volanti sono intervenute in meno di un minuto, trovando la vittima riversa a terra e sanguinante, mentre poco distante l’aggressore brandiva ancora l’arma. Gli agenti hanno immediatamente seguito il protocollo operativo, puntando il Taser e intimando all’uomo di lasciare cadere il coltello, cosa che è avvenuta senza ulteriori resistenze.

Le condizioni della vittima

La vittima, identificata come un 36enne cittadino tunisino irregolare, è stata colpita da diversi fendenti al collo, all’addome e alla schiena. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: è stato trasportato d’urgenza all’ospedale civile di Padova, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico e intubato per salvargli la vita.

L’arresto e i precedenti dell’aggressore

L’uomo fermato, un 50enne senegalese, è risultato avere un permesso di soggiorno scaduto da un mese e numerosi precedenti penali. Gli accertamenti della Polizia hanno evidenziato che l’aggressore era già stato arrestato nell’ottobre 2024 per spaccio di stupefacenti e risultava gravato da precedenti per rapina, spaccio, detenzione di armi, lesioni, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

La vittima, a sua volta, aveva precedenti per detenzione di stupefacenti, lesioni, resistenza e invasione di terreni ed edifici.

Le indagini e il movente

Le prime ricostruzioni degli investigatori suggeriscono che il movente dell’aggressione sia da ricercare in questioni pregresse tra i due uomini, probabilmente legate ad attività illecite. Sul luogo del fatto sono intervenuti anche gli agenti della Squadra Mobile e il personale del Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica di Padova per i rilievi tecnici e la raccolta di elementi utili alle indagini.

La flagranza del reato di tentato omicidio aggravato ha portato all’immediato arresto del cittadino senegalese, che è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica di Padova.

IPA