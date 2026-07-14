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Un arresto per tentato furto in abitazione nella zona Buonarroti, nel quartiere Arcella di Padova. Un 35enne nordafricano senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato fermato all’alba di ieri mentre cercava di introdursi in una proprietà privata. L’uomo è stato bloccato in flagranza di reato e trattenuto in attesa dell’udienza di convalida.

Il fermo in flagranza: la dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino di ieri, quando una pattuglia del N.O.R.M. – Sezione Radiomobile della Compagnia di Padova era impegnata in un servizio di controllo del territorio. Durante il pattugliamento in via Buonarroti, nel quartiere Arcella, i militari hanno notato un uomo che stava scavalcando il cancello d’ingresso di un’abitazione privata, introducendosi nel cortile.

Il tentativo di fuga e l’arresto

Alla vista dei Carabinieri, il 35enne ha tentato di darsi alla fuga, cercando di scavalcare la recinzione dal lato opposto. Tuttavia, l’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di raggiungerlo e bloccarlo prima che potesse allontanarsi. Una volta fermato, l’uomo ha provato a giustificare la propria presenza all’interno della proprietà privata, sostenendo di essere entrato solo per recuperare un oggetto che gli sarebbe caduto accidentalmente nel cortile. Le sue spiegazioni, però, sono apparse poco credibili agli occhi dei militari.

Il sopralluogo e la situazione delle autovetture

Durante il sopralluogo effettuato dai Carabinieri, è emerso che due autovetture parcheggiate nel cortile presentavano le portiere aperte e gli abitacoli completamente a soqquadro. Il proprietario dell’abitazione, contattato dagli agenti, ha riferito di essere rincasato poco dopo la mezzanotte e di aver lasciato le auto regolarmente chiuse a chiave. Dopo aver controllato l’interno dei veicoli, il proprietario ha potuto constatare che, fortunatamente, non risultava mancare nulla.

Le conseguenze dell’intervento

L’uomo fermato è stato dichiarato in arresto per tentato furto in abitazione. Su disposizione della Procura della Repubblica di Padova, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Padova, in attesa dell’udienza di convalida. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio, finalizzate a contrastare i reati contro il patrimonio e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

IPA