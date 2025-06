Padova, scoperto garage della droga all’Arcella: dentro 5 chili di hashish e 200 grammi di cocaina

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e il sequestro di 5 chili di hashish e 200 grammi di cocaina il bilancio di un’operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile di Padova. Un quarantenne tunisino è stato arrestato nella serata del 12 giugno, dopo essere stato sorpreso in un garage nel quartiere Arcella, dove si ritiene operasse come base per il traffico di sostanze stupefacenti.

Un’indagine mirata

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di un’attività di pedinamento e appostamento condotta dalla Squadra Mobile. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, era stato osservato recarsi più volte presso un garage nel quartiere Arcella, destando sospetti tra gli agenti. Nonostante risiedesse in provincia di Venezia, l’uomo si spostava frequentemente in zona a bordo di uno scooter, anch’esso sequestrato durante l’operazione.

Il sequestro della droga

Nel corso della perquisizione del garage, gli agenti hanno rinvenuto circa 5 chili di hashish suddivisi in panetti e 200 grammi di cocaina. Inoltre, all’interno dello zainetto che l’uomo portava con sé, sono state trovate 5 dosi di cocaina per un peso complessivo di 6 grammi. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro penale.

Il laboratorio clandestino

Le indagini hanno portato alla scoperta di una stanza all’interno di un appartamento, affittata irregolarmente dall’uomo, che fungeva da laboratorio per il confezionamento delle droghe. Qui sono stati trovati bilancini di precisione, guanti e materiale per il confezionamento, anch’essi sequestrati. La perquisizione si è estesa anche all’abitazione dell’uomo in provincia di Venezia, dove sono stati trovati 2.500 Euro in contanti, di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza.

Conseguenze legali

L’uomo è stato condotto in Questura e successivamente trasferito alla Casa Circondariale di Padova. All’esito dell’udienza di convalida, è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere. Si sottolinea che il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e che l’indagato deve essere considerato non colpevole fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Fonte foto: IPA