Eseguito un arresto per rapina in zona Borgomagno a Padova. Un cittadino gambiano di 27 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza dopo aver aggredito un giovane di 22 anni per sottrargli il cellulare. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando una segnalazione al 112 ha fatto scattare l’operazione.

La dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è consumato in pochi minuti nella zona Borgomagno di Padova. L’intervento è stato reso possibile grazie alla tempestiva segnalazione di una violenta lite in strada tra due persone, giunta al numero di emergenza 112. L’equipaggio del N.O.R.M. – Sezione Radiomobile della Compagnia di Padova si trovava già impegnato in un servizio di controllo del territorio e, allertato dalla Centrale Operativa, ha raggiunto rapidamente il luogo indicato.

Secondo la ricostruzione dei militari, la vittima, un giovane di 22 anni, stava percorrendo in bicicletta via Enrico Toti quando è stata avvicinata dal cittadino gambiano. Quest’ultimo, dopo avergli proposto l’acquisto di sostanze stupefacenti, ha cambiato approccio chiedendo insistentemente di poter effettuare una telefonata urgente. Ottenuto il cellulare con l’inganno, il malvivente lo ha nascosto in tasca e si è dato alla fuga a piedi verso il parcheggio di via Annibale da Bassano.

L’aggressione e la fuga

Il giovane derubato ha tentato di inseguire il fuggitivo, riuscendo a bloccarlo momentaneamente. Tuttavia, per garantirsi la fuga e mantenere il possesso della refurtiva, il cittadino gambiano lo ha colpito con un violento pugno al volto, configurando così il reato di rapina aggravata dall’uso della violenza.

L’intervento dei Carabinieri

Grazie alla dettagliata descrizione fornita dalla vittima e alla rapidità di intervento, i militari sono riusciti a rintracciare l’aggressore proprio all’interno del parcheggio indicato. La successiva perquisizione personale ha permesso di recuperare il telefono cellulare sottratto poco prima, che è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario.

L’arresto e le conseguenze

L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Padova, è stato associato alla Casa Circondariale Due Palazzi. L’operazione si è conclusa con il recupero della refurtiva e la messa in sicurezza della vittima, che ha riportato un forte spavento ma non gravi conseguenze fisiche.

