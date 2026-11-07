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Una sala giochi sospesa per 30 giorni dopo che sono state accertate violazioni delle regole sul gioco e altre irregolarità. Il provvedimento, disposto dal Questore di Padova, ha riguardato un esercizio di Boara Pisani, dove gli apparecchi sono rimasti attivi durante l’orario di stop obbligatorio e il gestore ha cercato di sottrarsi ai controlli.

Apparecchi accesi durante lo stop: locale chiuso per un mese a Boara Pisani

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore Marco Odorisio ha disposto la sospensione della licenza venerdì 6 novembre, al termine degli accertamenti svolti dalla Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Padova. I controlli hanno evidenziato gravi e ripetute irregolarità nella gestione della sala, in particolare rispetto alle norme regionali per la prevenzione dei rischi legati al gioco d’azzardo.

Durante la fascia di sospensione prevista dalle 13.00 alle 15.00 dalla legge regionale veneta 38/2019, gli agenti hanno trovato accesi 42 videoterminali con vincite in denaro. 5 avventori stavano giocando su altrettanti dispositivi, nonostante l’obbligo di interrompere l’attività e spegnere gli apparecchi. Nel locale è stato inoltre trovato un POS per pagamenti con bancomat e carte di credito, vietato dalla normativa regionale nelle sale giochi.

Accorgimenti per eludere le verifiche

Gli accertamenti hanno ricostruito anche il comportamento del gestore: consapevole degli obblighi, avrebbe spento soltanto gli apparecchi visibili dalla strada, lasciando accesi e funzionanti quelli nelle sale interne. In questo modo i clienti hanno potuto continuare a giocare nell’orario vietato, mentre dall’esterno il locale appariva conforme alle prescrizioni.

Tra le altre irregolarità contestate figurano il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla licenza rilasciata ai sensi dell’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e la violazione delle norme a tutela dei non fumatori. Le porte della sala fumatori sono state lasciate aperte mentre alcuni clienti fumavano, permettendo al fumo di diffondersi nell’intero esercizio. Non era esposto al pubblico il listino dei prezzi del bar riservato ai giocatori; inoltre, non erano disponibili i precursori per la misurazione del tasso alcolemico, richiesti in considerazione della chiusura del servizio di somministrazione oltre la mezzanotte.

Una precedente verifica a febbraio

La sala era già stata controllata il 25 febbraio dai militari della Guardia di Finanza di Este. In quell’occasione erano stati rilevati 54 videoterminali non spenti durante la fascia di stop e l’assenza di materiale informativo sui rischi del gioco d’azzardo patologico, che deve essere esposto e reso disponibile agli utenti.

La reiterazione delle violazioni e gli accorgimenti adottati per nascondere la prosecuzione del gioco hanno contribuito alla valutazione di particolare gravità. La disciplina regionale mira a prevenire i rischi della dipendenza, con attenzione soprattutto ai minori e alle persone affette da disturbo da gioco d’azzardo; il rispetto delle fasce di sospensione è considerato uno strumento di tutela della salute pubblica.

Licenza sospesa per un mese

Per interrompere le condotte illecite, ripristinare il rispetto delle prescrizioni e tutelare la collettività, il Questore ha disposto la sospensione della licenza per 30 giorni, con decorrenza dalla notifica del provvedimento, avvenuta venerdì 6 novembre. La misura riguarda la sala giochi di Padova e punta a proteggere in particolare le fasce più vulnerabili della popolazione.

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