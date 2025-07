Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto il bilancio dell’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Padova, che ha portato alla cattura di un 19enne tunisino ricercato per una lunga serie di rapine, ricettazione e violenza sessuale. Il giovane, irregolare sul territorio nazionale, è stato individuato e bloccato nella mattinata di giovedì 24 luglio 2025 all’interno degli ex alloggi di servizio dell’aeroporto “Allegri” di Padova, dove si nascondeva pronto a fuggire. L’arresto è stato eseguito dopo mesi di indagini serrate, a seguito di una condanna definitiva a 2 anni e 7 mesi di carcere per rapina ai danni di un minore e ricettazione di un telefono cellulare sottratto a una donna.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la cattura del giovane tunisino rappresenta l’epilogo di una complessa attività investigativa che ha coinvolto numerosi agenti della Squadra Mobile di Padova. Il ragazzo era già noto alle forze dell’ordine per una serie di reati commessi a partire dall’estate 2024, quando era ancora minorenne, e si era reso protagonista di episodi di particolare violenza, spesso perpetrati con l’uso di spray al peperoncino.

Un’escalation di violenza: le prime rapine e la ricettazione

Il giovane, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, aveva iniziato la sua attività criminale già da minorenne, rendendosi responsabile di numerose rapine violente a Padova. In particolare, nel mese di ottobre 2024, aveva aggredito un minore nei pressi del ponte di Via Goito, sottraendogli il telefono cellulare dopo averlo ripetutamente schiaffeggiato. Nel mese successivo, era stato trovato in possesso di un telefono cellulare rubato a una donna, episodio per il quale era stato accusato di ricettazione.

Per questi due episodi, nel novembre 2024 il ragazzo era stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e tradotto in carcere, dove è rimasto fino al marzo 2025. Dopo la scarcerazione, il Questore della provincia di Padova aveva disposto il suo trasferimento al Centro per il rimpatrio di Gradisca d’Isonzo, in quanto irregolare sul territorio nazionale. Tuttavia, dopo pochi giorni, il giovane era riuscito a fuggire dalla struttura, danneggiando alcuni suppellettili e rendendosi irreperibile.

La fuga e la condanna definitiva

La fuga dal Centro per il rimpatrio di Gradisca d’Isonzo ha segnato l’inizio di un periodo di latitanza per il 19enne, che nel frattempo era stato condannato in via definitiva per rapina e ricettazione. Da aprile 2025, il giovane si è reso irreperibile, costringendo la Squadra Mobile di Padova a intensificare le ricerche e le indagini per rintracciarlo, anche in considerazione della sua pericolosità sociale.

Già nel giugno 2024, quando era ancora minorenne, il tunisino si era reso responsabile, insieme a un complice egiziano, di due rapine ai danni di giovani ragazze a Prato della Valle e in Via Briosco. In entrambi i casi, le vittime erano state aggredite con spray al peperoncino e fatte cadere a terra per sottrarre loro i telefoni cellulari.

Altri episodi di violenza: aggressioni e rapine a Padova

Nel settembre 2024, la Squadra Mobile aveva indagato il giovane per una rapina ai danni di un 55enne italiano in Piazza Napoli. L’uomo, mentre passeggiava ascoltando musica, era stato aggredito alle spalle, spintonato contro un muro di cemento e derubato della catenina d’oro che portava al collo. La vittima aveva riportato lesioni guaribili in 14 giorni e aveva raccontato agli agenti di essere rimasto profondamente scosso dall’aggressione, anche per via di un precedente intervento neurochirurgico subito anni prima.

Poco dopo, nel novembre 2024, il tunisino era stato individuato come responsabile di un’ulteriore rapina, questa volta ai danni di una giovane mamma che passeggiava con la figlia di appena 2 mesi in passeggino. Insieme a un complice, il ragazzo aveva circondato la donna, l’aveva strattonata con violenza per sottrarle la borsa e l’aveva fatta cadere a terra, facendo ribaltare anche la carrozzina della bambina, che fortunatamente non aveva riportato lesioni.

Il furto con strappo e le lesioni a una donna

Nel maggio 2025, la Squadra Mobile ha attribuito al 19enne anche un furto con strappo ai danni di una donna di 55 anni in Via Ravenna. La vittima, mentre passeggiava, era stata aggredita violentemente: il giovane le aveva strappato dal collo una collana d’oro composta da due collanine intrecciate, danneggiando anche la maglia che indossava. Di fronte alla resistenza della donna, l’aggressore l’aveva spintonata e colpita con una ginocchiata all’inguine, provocandole lesioni guaribili in 10 giorni.

La violenza sessuale di gruppo e l’ultimo blitz della polizia

L’episodio più grave risale all’8 luglio 2025, quando il 19enne è stato indagato, insieme ad altri due soggetti, per violenza sessuale di gruppo ai danni di una giovane donna marocchina. La vittima, che aveva trascorso la notte con il fidanzato in alcuni locali dismessi dell’ex aeroporto militare “Allegri”, era stata aggredita la mattina successiva da tre uomini tunisini. Sotto la minaccia di un coltello, la coppia era stata rapinata di documenti e contanti (25 euro), e il fidanzato era stato costretto ad allontanarsi. Successivamente, due degli aggressori avrebbero abusato della ragazza, che è stata soccorsa dalla Polizia poco dopo, grazie all’allarme lanciato dal compagno.

All’alba del 24 luglio, la Squadra Mobile ha fatto irruzione negli ex alloggi di servizio dell’aeroporto “Allegri”, dove il giovane si nascondeva. Aveva ostruito il passaggio e danneggiato porte e suppellettili per rallentare l’accesso degli agenti, ma è stato rapidamente bloccato mentre tentava la fuga. Dopo gli accertamenti, il 19enne tunisino è stato arrestato e condotto presso il carcere “Due Palazzi” di Padova, dove sconterà la condanna a 2 anni e 7 mesi di reclusione.

IPA