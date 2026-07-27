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Un arresto per furto aggravato e denuncia per ricettazione nelle prime ore del 26 luglio a Padova. Un cittadino marocchino di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato fermato dopo aver svaligiato un ristorante giapponese in Corso Milano. L’intervento è stato reso possibile dalla prontezza di una dipendente, che ha allertato il 113 e ripreso la fuga del ladro con il cellulare. Il valore della refurtiva recuperata ammonta ad almeno 2.000 euro. L’uomo è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica di Padova.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte tra sabato 25 e domenica 26 luglio, nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio predisposti dalla Questura di Padova. L’azione tempestiva degli agenti delle Volanti ha permesso di rintracciare il responsabile e recuperare la refurtiva sottratta dal locale.

La dinamica dei fatti: il ruolo decisivo della dipendente

Il colpo è avvenuto nelle prime ore della notte, quando una dipendente del ristorante, residente al piano superiore dello stabile, è stata svegliata da rumori sospetti provenienti dalla strada. Intuendo che qualcuno si fosse introdotto nel locale, la donna ha immediatamente contattato sia il titolare dell’esercizio sia il numero unico di emergenza 113. Contestualmente, è riuscita a riprendere con il proprio cellulare il malvivente mentre si dava alla fuga a bordo di uno scooter.

L’intervento della Polizia e la ricostruzione dell’accaduto

Intorno alle ore 4.00, la Sala Operativa della Questura ha ricevuto la segnalazione di un furto in atto presso il ristorante giapponese di Corso Milano. Gli operatori, in costante contatto telefonico con la testimone, hanno aggiornato in tempo reale le pattuglie sul territorio, comunicando che l’azione delittuosa si era appena conclusa e che il responsabile si era già allontanato a bordo di uno scooter.

Gli agenti della Sezione Volanti, giunti sul posto in pochi minuti, hanno acquisito il video registrato dalla dipendente, che immortalava chiaramente il soggetto durante la fuga. Le immagini sono state subito condivise con tutti gli equipaggi impegnati nelle ricerche, permettendo di concentrare l’attenzione lungo la possibile direttrice di fuga.

La refurtiva e i danni subiti dal ristorante

Nel frattempo, la titolare del ristorante, insieme agli operatori della Polizia Scientifica, ha effettuato una ricognizione del locale, constatando l’asportazione di numerose bottiglie di champagne e vini pregiati custoditi all’interno dell’esercizio commerciale, per un valore complessivo di oltre 700 euro. Mentre una Volante proseguiva le attività investigative e raccoglieva le prime testimonianze, gli altri equipaggi continuavano le ricerche del responsabile.

L’individuazione del sospetto e il recupero dello scooter rubato

Intorno alle 5.00, nel quartiere Arcella, due Volanti hanno notato un uomo a piedi che corrispondeva perfettamente all’identikit ricavato dal video e dalle descrizioni fornite dalla testimone. L’uomo, accortosi della presenza dei poliziotti, ha attraversato rapidamente la carreggiata e si è diretto verso il cavalcavia Borgomagno. Il suo atteggiamento nervoso ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di fermarlo poco distante.

Durante l’identificazione, il soggetto – un cittadino marocchino di 37 anni residente a Padova – ha manifestato irrequietezza, volgendo ripetutamente lo sguardo verso una vicina area di sosta. Gli agenti hanno quindi esteso gli accertamenti nei dintorni, rinvenendo, nascosto dietro un’autovettura parcheggiata, lo scooter utilizzato per la fuga.

Il recupero della refurtiva e gli ulteriori accertamenti

All’interno del vano sottosella del motociclo sono state recuperate cinque bottiglie di pregio appena asportate dal ristorante, immediatamente riconosciute dalla titolare come parte della refurtiva. Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di accertare che la Vespa utilizzata dal malvivente era anch’essa provento di furto, essendo stata rubata appena due giorni prima nei pressi dell’Ospedale di Padova.

La perquisizione personale dell’uomo ha portato al rinvenimento, all’interno dello zaino, di un orologio del valore commerciale di circa 350 euro, del quale il soggetto non ha saputo giustificare il possesso. Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire che anche l’orologio era stato sottratto poco prima all’interno del ristorante e apparteneva alla sorella della titolare. Anche questo bene è stato recuperato e riconsegnato alla legittima proprietaria.

I precedenti penali e le misure adottate

Accompagnato negli uffici della Questura, il cittadino marocchino è stato sottoposto a fotosegnalamento. Le verifiche effettuate tramite le banche dati della Polizia di Stato hanno confermato che l’uomo era gravato da numerosi precedenti di polizia e condanne per reati contro la persona, contro il patrimonio e per reati in materia di stupefacenti.

Al termine degli accertamenti, il 37enne è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione, in relazione all’utilizzo dello scooter risultato oggetto di precedente furto, e tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato. È stato quindi posto a disposizione della Procura della Repubblica di Padova per il giudizio per direttissima.

Le conseguenze amministrative: revoca del permesso di soggiorno

Considerata la gravità dei fatti, il Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha attivato l’Ufficio Immigrazione della Questura per l’avvio della procedura di revoca del permesso di soggiorno di cui è titolare il cittadino marocchino.

IPA