Padova, svelata la cultura per Alfredo Albanese: omaggio al vice questore ucciso dalle Brigate Rosse

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E’ stata svelata questa mattina nella questura di Padova una scultura bronzea dedicata al vice questore Alfredo Albanese, Medaglia d’oro al Valor civile alla memoria, assassinato dalle Brigate Rosse a Mestre il 12 maggio 1980. L’opera, realizzata dallo scultore Walmer Peccenini, è stata donata in occasione del 46° anniversario della sua uccisione e benedetta dal cappellano della Polizia di Stato.

La cerimonia in questura

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la cerimonia si è svolta questa mattina presso la questura di Padova, alla presenza del questore Marco Odorisio e dell’artista Walmer Peccenini. L’evento ha visto la benedizione della scultura da parte di Ulisse Zaggia, cappellano della Polizia di Stato. L’opera, che riproduce il volto del funzionario di Polizia, è stata donata dallo scultore padovano in memoria del sacrificio di Alfredo Albanese.

Il ricordo di Alfredo Albanese

La scultura è stata realizzata e donata in occasione del 46° anniversario dell’uccisione del vice questore Alfredo Albanese. Il funzionario, originario di Padova, aveva assunto nel 1979 il ruolo di capo della Sezione antiterrorismo della Digos presso la Questura di Venezia. La sua attività si era distinta per l’impegno nella lotta contro il terrorismo degli anni di piombo.

L’agguato a Mestre

Il 12 maggio 1980, mentre si recava al lavoro, Alfredo Albanese è stato vittima di un omicidio organizzato da un commando delle Brigate Rosse nei pressi della sua abitazione a Mestre. Salito in auto e percorsi pochi metri, il commissario è stato bloccato da un’altra vettura a un incrocio. Un uomo e una donna, fingendosi due amanti, si sono avvicinati e hanno aperto il fuoco contro l’auto del poliziotto, colpendolo mortalmente. Nonostante il tentativo di reagire, Albanese è stato ferito gravemente e, trasportato in ambulanza all’ospedale, è deceduto poco dopo.

Le conseguenze dell’attentato

L’attacco ha lasciato una profonda ferita nella famiglia di Alfredo Albanese: la moglie, incinta al quarto mese, non ha potuto condividere con lui la nascita del figlio, avvenuta l’11 ottobre dello stesso anno. Le indagini sull’omicidio hanno portato allo smantellamento di covi delle Brigate Rosse a Udine e Jesolo, con la cattura di numerosi brigatisti.

Il riconoscimento al valore

Per il suo sacrificio, ad Alfredo Albanese è stata conferita la Medaglia d’oro al Valor civile, consegnata alla vedova Teresa Friggione dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Inoltre, per merito straordinario, il 29 agosto 1989 Albanese è stato promosso vice questore aggiunto alla memoria.

Il significato della scultura

L’opera di Walmer Peccenini rappresenta non solo un tributo personale, ma anche un simbolo di memoria collettiva per la Polizia di Stato e la città di Padova. La scultura, posta nella questura, ricorda il coraggio e il senso del dovere di Alfredo Albanese, esempio di dedizione e sacrificio nella lotta contro il terrorismo.

IPA