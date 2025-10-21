Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per furto aggravato all’Ikea di Padova. Un uomo di 40 anni, di origine nordafricana e senza fissa dimora, è stato fermato mentre cercava di allontanarsi dal negozio con merce nascosta nello zaino. L’azione è stata resa possibile grazie alla segnalazione del personale della sicurezza e al tempestivo intervento dei militari.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto in flagranza di reato e ha visto coinvolti i militari della Stazione di Noventa Padovana. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato e bloccato subito dopo aver oltrepassato le casse del punto vendita Ikea di Padova.

I fatti: il furto all’Ikea

L’episodio si è verificato quando il personale della sicurezza interna ha notato il comportamento sospetto del 40enne. L’uomo, infatti, stava occultando diversi articoli all’interno del proprio zaino, tentando di eludere i controlli. Una volta superate le casse senza pagare la merce, è scattata la richiesta di intervento al 112, che ha permesso ai Carabinieri di intervenire rapidamente.

L’intervento dei Carabinieri

Il tempestivo arrivo dei militari ha consentito di fermare il sospettato prima che potesse allontanarsi dal negozio. Sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di 30 articoli tra rubinetteria, lampade, specchi e accessori per bagno, per un valore complessivo di 790,00 euro. Tutta la merce è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario.

L’arresto e le conseguenze

L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per furto aggravato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Padova, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale in attesa del rito direttissimo. L’operazione si è conclusa con il recupero della refurtiva e il deferimento dell’indagato all’autorità giudiziaria.

IPA