Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Padova, dove un giovane di 22 anni è stato fermato dopo aver esploso colpi d’arma da fuoco nel quartiere Arcella. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione dei residenti e alla tempestività delle Volanti, che hanno bloccato il sospettato e recuperato una pistola con matricola abrasa, un machete e un’arma scacciacani. L’azione, avvenuta nella serata di mercoledì 1 luglio, è stata condotta nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio disposte dalla Questura.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel quartiere Arcella di Padova, dove la sera di mercoledì 1 luglio alcuni residenti hanno segnalato al numero di emergenza 113 l’esplosione di colpi d’arma da fuoco provenienti dalla strada. La segnalazione ha fatto scattare l’intervento di 4 equipaggi delle Volanti, che si sono precipitati in via Saetta n. 24, nei pressi di un giardino comunale dotato di area cani.

L’intervento delle Volanti e la fuga dei sospetti

Giunti sul posto, gli agenti hanno constatato che i colpi erano stati esplosi da un’auto, una Opel Insignia grigia, che zigzagava lungo via Saetta. Questo comportamento, secondo la Polizia, richiama una pratica tipica della criminalità campana, nota come “stesa”, utilizzata per rivendicare il controllo di una zona. Immediatamente sono partite le ricerche dell’auto segnalata, che è stata individuata poco dopo in via Plebiscito con a bordo 3 giovani. Alla vista dei poliziotti, i sospetti hanno abbandonato il veicolo e sono fuggiti in via Leonati, cercando di nascondersi nei pressi di una casupola dietro un distributore di carburante ENI.

L’arresto del 22enne e il sequestro delle armi

Gli agenti sono riusciti a bloccare uno dei fuggitivi, identificato come un cittadino italiano di origine marocchina di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e in materia di armi. Gli altri due complici sono riusciti a dileguarsi scavalcando una recinzione. Poco distante dal luogo dell’arresto, la Polizia ha rinvenuto l’Opel Insignia incidentata contro il muretto di un’abitazione in via Leonati 4. L’impatto ha causato la rottura di una tubazione del gas, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area.

Il ritrovamento della pistola e la perquisizione domiciliare

Durante la perlustrazione, nelle vicinanze dell’auto, gli agenti hanno trovato una pistola a tamburo Colt Python .357 Magnum con matricola abrasa e canna da 4 pollici. L’arma era pronta all’uso, con 4 cartucce nel tamburo e il cane armato. La successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione del giovane ha portato al rinvenimento di un’arma a salve, una scacciacani simile a una Beretta 92FS, priva di munizioni.

Le accuse e le indagini in corso

Al termine delle procedure di rito, il 22enne è stato arrestato per porto abusivo di armi clandestine e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Padova per il rito direttissimo. Nel frattempo, la Squadra Mobile ha avviato le indagini per rintracciare i due complici e sta riesaminando un episodio di aggressione avvenuto pochi giorni prima sempre all’Arcella, dove un cittadino tunisino era stato aggredito e rapinato da un gruppo di persone a bordo di un’auto che aveva esploso colpi a salve.

IPA