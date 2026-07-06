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Quattro giovani sono stati fermati dalla Digos della Questura di Padova per violazione di domicilio dopo essere stati sorpresi all’interno dell’interporto cittadino con fumogeni e uno striscione di protesta. L’azione, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, era riconducibile a una manifestazione non autorizzata promossa dal gruppo Palestine Action Italia.

Il controllo all’alba nell’area industriale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato alle 6.30 di questa mattina, durante i consueti servizi di vigilanza e prevenzione svolti dalle pattuglie della Digos. Gli agenti hanno concentrato la loro attenzione sull’area industriale e logistica del capoluogo euganeo, dove hanno notato 4 persone vestite con tute rosse che si erano appena introdotte all’interno dell’interporto.

Il materiale rinvenuto e le intenzioni dei fermati

Durante il controllo, i poliziotti hanno accertato che i quattro giovani erano in possesso di alcuni fumogeni, che secondo le ricostruzioni sarebbero stati destinati a essere utilizzati all’interno del complesso. Inoltre, gli agenti hanno trovato uno striscione arrotolato con la scritta “COMPLICE DEL GENOCIDIO”, accompagnato dalla sigla Palestine Action Italia, a conferma della natura dimostrativa dell’azione.

I precedenti e i provvedimenti adottati

Dagli approfondimenti svolti, è emerso che 3 dei 4 giovani erano già stati segnalati in passato per reati legati all’ordine pubblico. Alla luce di questi elementi, il Questore della provincia di Padova ha disposto due Fogli di via obbligatori, rispettivamente della durata di 4 anni e 1 anno, nei confronti di due membri del gruppo. Per gli altri due, invece, è stata applicata la Misura di Prevenzione dell’Avviso Orale.

La segnalazione all’Autorità Giudiziaria

Al termine degli accertamenti, tutti i quattro giovani sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per violazione di domicilio. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha impedito che la protesta si concretizzasse all’interno dell’interporto di Padova.

IPA