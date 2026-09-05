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È stato eseguito un arresto per maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di armi o di oggetti atti ad offendere a Padova: un uomo di 50 anni è stato fermato in flagranza dopo aver minacciato i familiari di appiccare il fuoco all’appartamento in cui vivono.

L’arresto e il sequestro degli oggetti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa locale. I militari sono intervenuti presso l’abitazione dove risiede la sorella dell’uomo, insieme ai genitori e a un altro fratello. La situazione è degenerata quando il 50enne, dopo l’ennesima lite familiare, ha minacciato i parenti, dichiarando l’intenzione di incendiare la casa.

Il pronto intervento dei Carabinieri ha permesso di rintracciare e bloccare l’uomo sulla pubblica via, a circa 5 Km dall’abitazione. Al momento del fermo, il soggetto è stato trovato in possesso di una bottiglia di plastica contenente circa 1 lt di benzina, oltre a un accendino e un taglierino. Tutti gli oggetti sono stati sottoposti a sequestro, poiché ritenuti strumenti potenzialmente idonei a compiere le minacce appena pronunciate.

Un contesto di violenze e minacce reiterate

Secondo quanto riferito dalle vittime ai Carabinieri, le condotte violente e le minacce da parte del 50enne andavano avanti da anni. I familiari avevano già sporto denuncia nel 2024, segnalando una situazione di disagio e pericolo all’interno del nucleo domestico. Le accuse mosse nei confronti dell’uomo sono quindi di maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di armi o di oggetti atti ad offendere.

Al termine delle formalità di rito, il 50enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Padova, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA