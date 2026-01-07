Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato nella notte un uomo di 49 anni a Padova per stalking e minacce aggravate nei confronti dell’ex compagna. L’arresto è stato eseguito dopo mesi di condotte violente e intimidatorie che avevano gettato la vittima in uno stato di terrore, culminate in un nuovo episodio nella notte del 5 gennaio.

L’arresto nella notte: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dalle pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Sezione Volanti della Questura di Padova, nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio.

Alle ore 04:00 circa del 5 gennaio, la Sala Operativa della Questura ha inviato una pattuglia in zona Chiesanuova, dopo una richiesta di intervento al 113 da parte di una donna di 36 anni. La segnalazione riguardava la presenza sotto la sua abitazione dell’ex compagno, che urlava e la invitava a uscire di casa con tono minaccioso.

Giunti rapidamente sul posto, gli agenti hanno trovato l’uomo in strada, in evidente stato di agitazione. Il 49enne pretendeva di entrare nell’abitazione della donna, sostenendo di dover riscuotere un presunto credito economico. Solo grazie all’intervento degli operatori e a un lungo dialogo, la situazione è stata temporaneamente riportata alla calma, evitando ulteriori escalation di violenza.

Un’escalation di minacce e violenze

Gli agenti hanno ricostruito una situazione fatta di condotte persecutorie e violente che si sono protratte per mesi. La relazione tra la vittima e l’uomo era iniziata nel luglio 2025 senza apparenti problemi, ma dal settembre dello stesso anno l’uomo aveva iniziato a manifestare comportamenti sempre più aggressivi e irascibili. Le tensioni sono sfociate in urla, minacce, percosse e offese, spesso motivate da una gelosia ossessiva nei confronti del passato sentimentale della donna.

Nel dicembre 2025, la donna, ormai esasperata e provata psicologicamente, aveva deciso di interrompere la relazione. Tuttavia, per sentimenti residui, aveva consentito all’uomo di soggiornare saltuariamente presso la propria abitazione. Questa concessione non aveva però portato a un miglioramento: l’uomo aveva continuato con comportamenti violenti, minacce e richieste di denaro accompagnate da ricatti.

Le minacce di morte e l’episodio del 2 gennaio

Particolarmente grave è stato quanto accaduto il 2 gennaio, quando la donna, fuori casa con amici, ha ricevuto un messaggio WhatsApp dall’ex compagno che la intimava a rientrare immediatamente, minacciando di incendiare l’abitazione con all’interno i suoi anziani genitori. Spaventata, la donna è rientrata subito e ha chiamato le Forze dell’Ordine, che sono intervenute allontanando l’uomo. In seguito a questo episodio, la vittima ha sporto querela per minacce aggravate.

Nonostante la denuncia, le condotte persecutorie sono proseguite. Il 4 gennaio, la donna ha ricevuto un nuovo messaggio vocale con gravi minacce di morte e, nella stessa mattinata, l’uomo si è presentato ancora sotto la sua abitazione, urlando e inveendo, generando paura nella vittima e nei residenti dello stabile.

L’ultimo episodio e l’intervento della Polizia

Alle 04:00 del 5 gennaio, il 49enne è tornato nuovamente sotto casa della donna, tentando persino di scavalcare il cancello pedonale dell’edificio. L’episodio ha spinto anche i vicini ad allertare la Polizia. Gli agenti, giunti sul posto, hanno fermato l’uomo e lo hanno condotto in Questura per l’identificazione.

I precedenti penali e l’aggressione agli operatori sanitari

L’uomo arrestato risulta gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, furto, lesioni personali, evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Solo pochi giorni prima, il 30 dicembre, era stato già deferito all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali aggravate ai danni di due operatori sanitari.

In quell’occasione, personale del 118 era intervenuto per soccorrere l’uomo, che lamentava un malore. Una volta a bordo dell’ambulanza, il 49enne aveva aggredito senza motivo i due infermieri, colpendoli con pugni al volto e spintoni, provocando loro lesioni. Anche in quella circostanza, aveva manifestato un comportamento violento e minaccioso, rendendo necessario l’intervento della Polizia di Stato.

Al termine degli adempimenti di rito, il 49enne è stato associato presso la Casa Circondariale “Due Palazzi” di Padova, a disposizione della Procura della Repubblica locale.

IPA